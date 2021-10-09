https://sputnik-georgia.ru/20211009/natsdvizhenie-priostanovilo-predvybornuyu-kampaniyu-iz-za-tragedii-v-batumi-260393532.html
"Нацдвижение" приостановило предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми
"Нацдвижение" приостановило предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми
Кандидат в мэры Батуми отметил, что сейчас не время для соревнования и политических заявлений 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T16:01+0400
2021-10-09T16:01+0400
2021-10-09T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Батуми от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе приостановил предвыборную кампанию из-за трагедии в городе.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. В связи с этим 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, и поблагодарил спасателей за их работу.Киртадзе по итогам выборов 2 октября прошел во второй тур, набрав 41,97%. Его соперник от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Чиковани набрал 41,08%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, батуми
"Нацдвижение" приостановило предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми
16:01 09.10.2021 (обновлено: 16:23 09.10.2021)
Кандидат в мэры Батуми отметил, что сейчас не время для соревнования и политических заявлений
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Батуми от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе приостановил предвыборную кампанию из-за трагедии в городе.
Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. В связи с этим 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
"Батуми скорбит о погибших согражданах. Сейчас не время для соревнования и политических заявлений. Поэтому мы приняли решение временно приостановить предвыборную кампанию", – написал Киртадзе на странице в соцсети Facebook.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, и поблагодарил спасателей за их работу.
Киртадзе по итогам выборов 2 октября прошел во второй тур, набрав 41,97%. Его соперник от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Чиковани набрал 41,08%.
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