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"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси
"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси
Лидер "Нацдвижения" пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T22:21+0400
2021-10-09T22:59+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
единое нацдвижение
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на Площади Свободы в Тбилиси 14 октября в 18:00 по тбилисскому времени, заявил председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции в городе Зугдиди."Мы обязательно должны собраться в Тбилиси и нас должно быть очень много. 14 октября, в 18:00, нас должно быть столько, сколько нас не собиралось последние 10 лет. И главная причина нашего сбора – наше желание и долг, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место", – сказал Мелия.Он пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется."Это их право, и они могут поступать как хотят", – отметил он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, единое нацдвижение, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси

22:21 09.10.2021 (обновлено: 22:59 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников ЕНД в Зугдиди 9 октября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД в Зугдиди 9 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Лидер "Нацдвижения" пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на Площади Свободы в Тбилиси 14 октября в 18:00 по тбилисскому времени, заявил председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции в городе Зугдиди.
"Мы обязательно должны собраться в Тбилиси и нас должно быть очень много. 14 октября, в 18:00, нас должно быть столько, сколько нас не собиралось последние 10 лет. И главная причина нашего сбора – наше желание и долг, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место", – сказал Мелия.
Он пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется.
"Это их право, и они могут поступать как хотят", – отметил он.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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