https://sputnik-georgia.ru/20211009/ne-est-pet-sok-i-deneg-bolshe-net--lichnyy-vrach-mikhaila-saakashvili-260386331.html

"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили

"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили

Пенитенциарная служба сообщала, что Саакашвили приобрел телевизор, плед и вещи для личного пользования 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T10:40+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потратил все свои деньги на тюремной карточке, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, специально прибывший из США.Ежемесячно заключенные в Грузии могут тратить до 700 лари в месяц ($220) в тюремных магазинах. Пенитенциарная служба сообщала, что Саакашвили приобрел телевизор, плед и вещи для личного пользования."Продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее <...> Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок и больше у него нет денег на покупку", – сказал Кипшидзе журналистам.Также он опроверг заявление начальника пенитенциарной службы о том, что Саакашвили купил мед. По словам врача, на это денег экс-президенту Грузии не хватило.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили