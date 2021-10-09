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Обрушение дома в Батуми: состояние спасенных остается тяжелым
Обрушение дома в Батуми: состояние спасенных остается тяжелым
На данный момент из-под развалин вызволено два человека, которые доставлены в больницу 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T00:40+0400
2021-10-09T08:34+0400
происшествия
новости
батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Женщина, извлеченная из-под обломков обрушившегося подъезда в доме в Батуми, перенесла клиническую смерть, сообщили врачи батумской больницы.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов дня 8 октября. На данный момент вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Под завалами остались люди, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.Пострадавшие находятся в разных клиниках - Инга Давладзе в реферальном госпитале, а Тавдгиридзе – в "Медцентре". У Давладзе множественные переломы, в том числе множественный перелом бедра, ушиб внутренних органов. При поступлении в клинику у нее была остановка сердца. Работу сердца удалось восстановить. Ее состояние оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии и 37-летний Звиад Тавдгиридзе. У него сломана нога и травма в области живота. Однако он находится в сознании, и его состоянию ничего не угрожает.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Обрушение дома в Батуми: состояние спасенных остается тяжелым

00:40 09.10.2021 (обновлено: 08:34 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
На данный момент из-под развалин вызволено два человека, которые доставлены в больницу
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Женщина, извлеченная из-под обломков обрушившегося подъезда в доме в Батуми, перенесла клиническую смерть, сообщили врачи батумской больницы.

Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов дня 8 октября. На данный момент вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Под завалами остались люди, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.
Пострадавшие находятся в разных клиниках - Инга Давладзе в реферальном госпитале, а Тавдгиридзе – в "Медцентре".
У Давладзе множественные переломы, в том числе множественный перелом бедра, ушиб внутренних органов. При поступлении в клинику у нее была остановка сердца. Работу сердца удалось восстановить. Ее состояние оценивают как тяжелое.

В тяжелом состоянии и 37-летний Звиад Тавдгиридзе. У него сломана нога и травма в области живота. Однако он находится в сознании, и его состоянию ничего не угрожает.
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