https://sputnik-georgia.ru/20211009/ombudsmen-gruzii-vystupaet-za-uzhestochenie-nadzora-za-nezakonnym-stroitelstvom-260400088.html

Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством

Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством

По предварительной информации, причиной трагедии в Батуми стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T20:00+0400

2021-10-09T20:00+0400

2021-10-09T20:00+0400

происшествия

новости

грузия

нино ломджария

омбудсмен

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с инициативой ужесточить законодательство и надзор за незаконным строительством из-за трагедии в Батуми.В результате обрушения подъезда жилого дома Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести."Ужасный факт в Батуми показал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, искоренение незаконного строительства, надзор и гражданская ответственность", – написала Ломджария на своей странице в соцсети Facebook.Сам жилой дом на улице 26 Мая с момента постройки в 70-х годах переделывался несколько раз. Сначала к нему пристроили два этажа, превратив типовую пятиэтажку в семиэтажное здание, а после у здания снаружи появился лифт.По предварительной информации, причиной трагедии стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы. Там собирались открыть салон красоты.Хозяин площади на первом этаже даже обратился в реестр, чтобы зарегистрировать объединение подвала и площади квартиры, но из-за отсутствия чертежей официально переделка не была зарегистрирована.На данный момент владелец задержан, также как и двое рабочих, которые по его просьбе делали ремонт.Им предъявят обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее смерть двух или более человек" и "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее причинение смерти или иные тяжкие последствие". В случае подтверждения вины им грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.Как только спасатели завершат разбор завалов, будут назначены экспертизы, которые установят, что на самом деле стало причиной масштабной трагедии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, нино ломджария, омбудсмен, обрушение жилого дома в батуми