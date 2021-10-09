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Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством
Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством
По предварительной информации, причиной трагедии в Батуми стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T20:00+0400
2021-10-09T20:00+0400
происшествия
новости
грузия
нино ломджария
омбудсмен
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с инициативой ужесточить законодательство и надзор за незаконным строительством из-за трагедии в Батуми.В результате обрушения подъезда жилого дома Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести."Ужасный факт в Батуми показал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, искоренение незаконного строительства, надзор и гражданская ответственность", – написала Ломджария на своей странице в соцсети Facebook.Сам жилой дом на улице 26 Мая с момента постройки в 70-х годах переделывался несколько раз. Сначала к нему пристроили два этажа, превратив типовую пятиэтажку в семиэтажное здание, а после у здания снаружи появился лифт.По предварительной информации, причиной трагедии стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы. Там собирались открыть салон красоты.Хозяин площади на первом этаже даже обратился в реестр, чтобы зарегистрировать объединение подвала и площади квартиры, но из-за отсутствия чертежей официально переделка не была зарегистрирована.На данный момент владелец задержан, также как и двое рабочих, которые по его просьбе делали ремонт.Им предъявят обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее смерть двух или более человек" и "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее причинение смерти или иные тяжкие последствие". В случае подтверждения вины им грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.Как только спасатели завершат разбор завалов, будут назначены экспертизы, которые установят, что на самом деле стало причиной масштабной трагедии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, нино ломджария, омбудсмен, обрушение жилого дома в батуми

Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством

20:00 09.10.2021
1362
© photo: Ombudsman / FBНародный защитник Грузии Нино Ломджария
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Ombudsman / FB
По предварительной информации, причиной трагедии в Батуми стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с инициативой ужесточить законодательство и надзор за незаконным строительством из-за трагедии в Батуми.
В результате обрушения подъезда жилого дома Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести.
"Ужасный факт в Батуми показал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, искоренение незаконного строительства, надзор и гражданская ответственность", – написала Ломджария на своей странице в соцсети Facebook.
Сам жилой дом на улице 26 Мая с момента постройки в 70-х годах переделывался несколько раз. Сначала к нему пристроили два этажа, превратив типовую пятиэтажку в семиэтажное здание, а после у здания снаружи появился лифт.
По предварительной информации, причиной трагедии стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы. Там собирались открыть салон красоты.
Хозяин площади на первом этаже даже обратился в реестр, чтобы зарегистрировать объединение подвала и площади квартиры, но из-за отсутствия чертежей официально переделка не была зарегистрирована.
На данный момент владелец задержан, также как и двое рабочих, которые по его просьбе делали ремонт.
Им предъявят обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее смерть двух или более человек" и "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее причинение смерти или иные тяжкие последствие". В случае подтверждения вины им грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.
Как только спасатели завершат разбор завалов, будут назначены экспертизы, которые установят, что на самом деле стало причиной масштабной трагедии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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