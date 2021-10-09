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Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
Премьер-министр Армении пожелал скорейшего выздоровления раненым и силы семьям погибших 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T13:40+0400
2021-10-09T13:39+0400
происшествия
грузия
батуми
армения
никол пашинян
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Батуми, сообщает пресс-служба армянского правительства."Господин премьер-министр, примите мои глубокие соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Батуми, в результате которого погибли люди. Прошу передать слова сожаления и пожелание стойкости семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Пашинян.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия, батуми, армения, никол пашинян, обрушение жилого дома в батуми

Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми

13:40 09.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Премьер-министр Армении пожелал скорейшего выздоровления раненым и силы семьям погибших
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Батуми, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Господин премьер-министр, примите мои глубокие соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Батуми, в результате которого погибли люди. Прошу передать слова сожаления и пожелание стойкости семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Пашинян.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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