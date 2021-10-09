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https://sputnik-georgia.ru/20211009/prazdnovanie-tbilisoba-otmeneno-iz-za-tragedii-v-batumi-260395081.html
Празднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми
Празднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми
Все средства, которые мэрия планировала потратить на концерт, будут перечислены в фонд помощи семей погибших и пострадавших 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T16:31+0400
2021-10-09T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение отменить концерт в честь Тбилисоба из-за трагедии в Батуми, написал мэр столицы Каха Каладзе в Facebook.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.При этом он отметил, что все средства, которые мэрия планировала потратить на концерт, будут перечислены в фонд помощи семей погибших и пострадавших.На "Тбилисоба -2021" мэрия Тбилиси планировала традиционное чествование "почетных тбилисцев" и онлайн-концерт."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, каха каладзе, тбилисоба, обрушение жилого дома в батуми

Празднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми

16:31 09.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - на закате
Вид на город Тбилиси - на закате - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Все средства, которые мэрия планировала потратить на концерт, будут перечислены в фонд помощи семей погибших и пострадавших
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение отменить концерт в честь Тбилисоба из-за трагедии в Батуми, написал мэр столицы Каха Каладзе в Facebook.
Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.

"Трагедия, которая объединила всю страну, является нашей общей болью. Тбилиси – город, который не раз был примером поддержки и солидарности. И сегодня, в эти минуты, Тбилиси с Батуми. По решению команды, мероприятие, которое должно было пройти в телевизионном формате для празднования "Тбилисоба", отменено", – написал Каладзе.

При этом он отметил, что все средства, которые мэрия планировала потратить на концерт, будут перечислены в фонд помощи семей погибших и пострадавших.
На "Тбилисоба -2021" мэрия Тбилиси планировала традиционное чествование "почетных тбилисцев" и онлайн-концерт.
"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
"Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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