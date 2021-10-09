https://sputnik-georgia.ru/20211009/premer-ministr-gruzii-irakliy-garibashvili-nakhoditsya-v-erevane-260399445.html

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Ереване

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Ереване

В ходе разговора с премьером Армении он подтвердил готовность Грузии быть посредником для обеспечения мира и стабильности в регионе 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T18:56+0400

2021-10-09T18:56+0400

2021-10-09T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Армению с рабочим визитом и уже встретился со своим коллегой Николой Пашиняном, говорится в сообщении на сайте правительства.На встрече премьер-министр Армении, в первую очередь, выразил соболезнования по поводу трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда жилого дома погибли девять человек.Кроме того, стороны обсудили инициативу Гарибашвили "О мирном соседстве на Южном Кавказе", с которой глава правительства Грузии выступил с трибуны ООН.На встрече было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать перспективе добрососедских инициатив, и к нему подключатся международные партнеры.Гарибашвили в ходе разговора с Пашиняном подтвердил готовность Грузии быть посредником для обеспечения мира и стабильности в регионе.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Она включает в себя создание в Тбилиси платформы для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана при участии западных партнеров.Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Также стороны обсудили важные вопросы сотрудничества между странами, которые были подняты во время визита Пашиняна в Тбилиси.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, никол пашинян