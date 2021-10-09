https://sputnik-georgia.ru/20211009/s-momenta-obrusheniya-doma-v-batumi-proshli-sutki-chto-izvestno-na-dannyy-moment-260391428.html

С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент

С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент

По предварительной информации, причиной трагедии стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы, чтобы открыть салон красоты 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T13:28+0400

2021-10-09T13:28+0400

2021-10-09T13:48+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260388478_0:128:3075:1857_1920x0_80_0_0_6d93cf782c71dca20845f10456fa9d0f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. С момента обрушения подъезда жилого корпуса на улице 26 мая прошли сутки, спасатели уже извлекли семь погибших и продолжают разгребать завалы и искать людей.Восьмой погибшей стала женщина, которую извлекли живой, но с множественными травмами, из-за которых она скончалась в больнице утром.Рядом с местом трагедии остаются местные жители, которые следят за действиями спасателей. Всю ночь часть из них молилась и поддерживала спасателей. Кто-то принес горячие напитки, кто-то – воду.За несколько секунд в полдень 8 октября подъезд жилого дома, в котором жили 12 семей превратился в груду обломков.Премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с гибелью людей объявил 11 октября Днем траура.Страна принимает соболезнования. Первыми соболезнования семьям погибших и солидарность Грузии высказали ближайшие соседи – Армения и Азербайджан.Жертвы трагедииПервой известной жертвой обрушения подъезда стал двухлетний ребенок. Он спал в машине рядом с домом, пока его мать была у врача.Очевидцы и спасатели совместными силами отодвинули бетонную балку, накрывшую машину, и вытащили ребенка. Спустя несколько часов его выписали из клиники.После этого в течение 8 часов спасатели разбирали завалы, пока не нашли молодую женщину Ингу Девлидзе. В момент трагедии она была дома с годовалым и девятилетним ребенком.Женщина была в критическом состоянии, но живой. В скорой у нее случилась первая остановка сердца, сердцебиение восстановили, и ее положили в реанимационное отделение с множественными переломами и ушибами внутренних органов. К утру женщина умерла.К этому времени спасатели уже нашли двух ее детей мертвыми под обломками.Вскоре после Девлидзе из обрушившегося подъезда спасатели достали 37-летнего Зураба Тавдгиридзе. Он остался дома, когда члены его семьи пошли на прогулку.Сейчас Тадгиридзе находится в реанимации. У него развился синдром хронического давления, и его подключили к аппарату искусственного дыхания.Также под обломками спасатели обнаружили тела двух мужчин и 81-летней женщины, а позднее женщины и ее 11-летнего ребенка.Поиски еще одного человека продолжаются.Причина трагедииСам жилой дом на улице 26 мая с момента постройки в 70-х годах переделывался несколько раз. Сначала к нему пристроили два этажа, превратив типовую пятиэтажку в семиэтажное здание, а после у здания снаружи появился лифт.По предварительной информации, причиной же стал снос несущей стены на первом этаже, где велись ремонтные работы. Там собирались открыть салон красоты.СМИ выяснили, что хозяин площади на первом этаже даже обратился в реестр, чтобы зарегистрировать объединение подвала и площади квартиры, но из-за отсутствия чертежей официально переделка не была зарегистрирована.На данный момент владелец задержан, также как и двое рабочих, которые по его просьбе делали ремонт.Им предъявят обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее смерть двух или более человек" и "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее причинение смерти или иные тяжкие последствие". В случае подтверждения вины им грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.Как только спасатели завершат разбор завалов, будут назначены экспертизы, которые установят, что на самом деле стало причиной масштабной трагедии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми