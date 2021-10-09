https://sputnik-georgia.ru/20211009/saakashvili-iz-tyurmy-obratilsya-k-mezhdunarodnomu-soobschestvu-260389946.html

Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу

Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу

Экс-президент считает свое заключение попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T15:31+0400

2021-10-09T15:31+0400

2021-10-09T16:24+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181611_0:135:853:615_1920x0_80_0_0_f520ca1e1828e5a47864cf47b2ae924d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме обратился к международному сообществу из тюрьмы.Сообщение Саакашвили появилось на его Facebook странице на трех языках – грузинском, русском и английском.В обращении экс-президент пишет, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму на основании двух приговоров суда, которые никто в мире не признает, а также ордера на арест по двум незавершенным делам.Экс-президент считает это очевидной попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов в Грузии."И это происходит в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией [основателя "Грузинской мечты" Бидзины] Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", – отметил он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили