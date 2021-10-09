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Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу
Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу
Экс-президент считает свое заключение попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T15:31+0400
2021-10-09T15:31+0400
2021-10-09T16:24+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме обратился к международному сообществу из тюрьмы.Сообщение Саакашвили появилось на его Facebook странице на трех языках – грузинском, русском и английском.В обращении экс-президент пишет, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму на основании двух приговоров суда, которые никто в мире не признает, а также ордера на арест по двум незавершенным делам.Экс-президент считает это очевидной попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов в Грузии."И это происходит в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией [основателя "Грузинской мечты" Бидзины] Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", – отметил он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу
15:31 09.10.2021 (обновлено: 16:24 09.10.2021)
Экс-президент считает свое заключение попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме обратился к международному сообществу из тюрьмы.
Сообщение Саакашвили появилось на его Facebook
странице на трех языках – грузинском, русском и английском.
В обращении экс-президент пишет, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму на основании двух приговоров суда, которые никто в мире не признает, а также ордера на арест по двум незавершенным делам.
"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", – пишет Саакашвили.
Экс-президент считает это очевидной попыткой не допустить его появления на публике перед вторым туром местных выборов в Грузии.
"И это происходит в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией [основателя "Грузинской мечты" Бидзины] Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", – отметил он.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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