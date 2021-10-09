https://sputnik-georgia.ru/20211009/sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-doma-gretsii-v-otborochnom-matche-chm-2022-260402306.html
Сборная Грузии по футболу уступила дома Греции в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Грузии по футболу уступила дома Греции в отборочном матче ЧМ-2022
Для сборной Грузии это поражение стало пятым в нынешнем отборочном цикле 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T22:18+0400
2021-10-09T22:18+0400
2021-10-09T22:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла в Батуми команде Греции 0:2 в отборочном матче ЧМ-2022.Оба мяча гости забили в самой концовке встречи. На 90 минуте Георгий Гиорбелидзе сыграл в своей штрафной рукой, а Бакасетас четко реализовал пенальти. Окончательный счет в матче на четвертой компенсированной минуте установил Димитриос Пелкас. Греческий полузащитник перехватил неудачный пас Отара Какабадзе, ворвался в штрафную площадь хозяев и перекинул мяч через Георгия Лория.Для сборной Грузии это поражение стало пятым в нынешнем отборочном цикле. Единственное очко Грузия заработала в марте, когда на выезде сыграла вничью с Грецией (1:1). Таким образом, грузинская команда занимает последнее место в отборочной группе "В".Что касается сборной Греции, то "эллины" остаются единственной командой группы, не потерпевшей ни одного поражения (две победы и три ничьи). После пяти матчей в их активе девять очков и от идущей на втором Швеции греческую сборную отделяют три пункта.Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 12 октября в Приштине против Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, чемпионат мира по футболу
Сборная Грузии по футболу уступила дома Греции в отборочном матче ЧМ-2022
Для сборной Грузии это поражение стало пятым в нынешнем отборочном цикле
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла в Батуми команде Греции 0:2 в отборочном матче ЧМ-2022.
Оба мяча гости забили в самой концовке встречи. На 90 минуте Георгий Гиорбелидзе сыграл в своей штрафной рукой, а Бакасетас четко реализовал пенальти. Окончательный счет в матче на четвертой компенсированной минуте установил Димитриос Пелкас. Греческий полузащитник перехватил неудачный пас Отара Какабадзе, ворвался в штрафную площадь хозяев и перекинул мяч через Георгия Лория.
Для сборной Грузии это поражение стало пятым в нынешнем отборочном цикле. Единственное очко Грузия заработала в марте, когда на выезде сыграла вничью с Грецией (1:1). Таким образом, грузинская команда занимает последнее место в отборочной группе "В".
Что касается сборной Греции, то "эллины" остаются единственной командой группы, не потерпевшей ни одного поражения (две победы и три ничьи). После пяти матчей в их активе девять очков и от идущей на втором Швеции греческую сборную отделяют три пункта.
Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 12 октября в Приштине против Косово.
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