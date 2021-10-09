https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasateli-nashli-esche-odnogo-pogibshego-pod-zavalami-obrushennogo-doma-v-batumi-260397406.html

Поиски приостановлены: под обрушенным домом в Батуми нашли предположительно последнее тело

Поиски приостановлены: под обрушенным домом в Батуми нашли предположительно последнее тело

Предположительно, это последний человек, который находился в обрушенной части жилого дома 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T17:04+0400

2021-10-09T17:04+0400

2021-10-09T17:25+0400

обрушение жилого дома в батуми

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батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели нашли еще одного погибшего под завалами обрушенного дома в Батуми, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Таким образом, число погибших в результате трагедии достигло девяти, среди которых трое детей."Хочу выразить соболезнования семьям. Всего погибли девять человек. Пять минут назад мы нашли девятого человека. Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены", – сказал глава МВД Вахтанг Гомелаури.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались девять человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обрушение жилого дома в батуми, происшествия, новости, грузия, батуми