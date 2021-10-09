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Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
Таким образом, число погибших в результате трагедии возросло до восьми, поиски еще одного человека продолжаются 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T13:15+0400
2021-10-09T13:25+0400
обрушение жилого дома в батуми
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели нашли тела еще двух погибших под обломками обрушенного дома в Батуми – женщину и ее 11-летнего ребенка, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Таким образом, общее число погибших возросло до восьми, включая трех детей. Поиски еще одного человека продолжаются.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обрушение жилого дома в батуми, происшествия, новости, грузия

Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми

13:15 09.10.2021 (обновлено: 13:25 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Таким образом, число погибших в результате трагедии возросло до восьми, поиски еще одного человека продолжаются
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели нашли тела еще двух погибших под обломками обрушенного дома в Батуми – женщину и ее 11-летнего ребенка, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
Таким образом, общее число погибших возросло до восьми, включая трех детей. Поиски еще одного человека продолжаются.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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