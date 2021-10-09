https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasateli-nashli-telo-esche-odnogo-pogibshego-pod-zavalami-doma-v-batumi-260391054.html
Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
Таким образом, число погибших в результате трагедии возросло до восьми, поиски еще одного человека продолжаются 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T13:15+0400
2021-10-09T13:15+0400
2021-10-09T13:25+0400
обрушение жилого дома в батуми
происшествия
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели нашли тела еще двух погибших под обломками обрушенного дома в Батуми – женщину и ее 11-летнего ребенка, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Таким образом, общее число погибших возросло до восьми, включая трех детей. Поиски еще одного человека продолжаются.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
обрушение жилого дома в батуми, происшествия, новости, грузия
Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
13:15 09.10.2021 (обновлено: 13:25 09.10.2021)
Таким образом, число погибших в результате трагедии возросло до восьми, поиски еще одного человека продолжаются
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
Спасатели нашли тела еще двух погибших под обломками обрушенного дома в Батуми – женщину и ее 11-летнего ребенка, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
.
Таким образом, общее число погибших возросло до восьми, включая трех детей. Поиски еще одного человека продолжаются.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
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