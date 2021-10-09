https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasatelnaya-operatsiya-v-batumi-budet-prodolzhatsya-vsyu-noch-260381221.html

Спасательная операция в Батуми будет продолжаться всю ночь

Спасательная операция в Батуми будет продолжаться всю ночь

Работы по спасению продолжатся, пока из-под развалин не будет извлечен последний человек 09.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-09T08:33+0400

происшествия

новости

грузия

торнике рижвадзе

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Операция по спасению погребенных под развалинами дома в Батуми людей продолжится всю ночь, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По его словам, на месте работ постоянно находится министр внутренних дел.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов дня 8 октября. На данный момент вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Под завалами остались люди, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми