https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasatelnaya-operatsiya-v-batumi-budet-prodolzhatsya-vsyu-noch-260381221.html
Спасательная операция в Батуми будет продолжаться всю ночь
Спасательная операция в Батуми будет продолжаться всю ночь
Работы по спасению продолжатся, пока из-под развалин не будет извлечен последний человек 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T00:08+0400
2021-10-09T00:08+0400
2021-10-09T08:33+0400
происшествия
новости
грузия
торнике рижвадзе
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Операция по спасению погребенных под развалинами дома в Батуми людей продолжится всю ночь, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По его словам, на месте работ постоянно находится министр внутренних дел.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов дня 8 октября. На данный момент вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Под завалами остались люди, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми
Спасательная операция в Батуми будет продолжаться всю ночь
00:08 09.10.2021 (обновлено: 08:33 09.10.2021)
Работы по спасению продолжатся, пока из-под развалин не будет извлечен последний человек
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Операция по спасению погребенных под развалинами дома в Батуми людей продолжится всю ночь, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
"Спасательная операция продолжится, пока из-под развалин не будет извлечен последний человек", - заявил Рижвадзе журналистам.
По его словам, на месте работ постоянно находится министр внутренних дел.
Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов дня 8 октября. На данный момент вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Под завалами остались люди, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.
Делается все возможное, чтобы вытащить людей из-под завалов
- Гарибашвили
Последствия разрушения дома
в Батуми - новое видео с места ЧП
В Батуми открыт центр помощи пострадавшим
в результате обрушения жилого дома
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