https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasatelnaya-operatsiya-v-batumi-na-meste-obrusheniya-doma---nochnye-kadry-260382119.html

Спасательная операция в Батуми на месте обрушения дома - ночные кадры

Спасательная операция в Батуми на месте обрушения дома - ночные кадры

Спасательная операция с целью обнаружения тех, кто оказался под развалинами жилого дома в Батуми, продолжится всю ночь. Об этом заявил глава правительства... 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T01:08+0400

2021-10-09T01:08+0400

2021-10-09T08:36+0400

происшествия

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мультимедиа

обрушение жилого дома в батуми

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Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. На данный момент спасено уже несколько человек, которые доставлены в больницу. Под завалами остались еще люди, которых сейчас пытаются обнаружить и достать спасатели. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Причины, почему обрушился дом, выясняются. Ведется следствие. Вечером у дома в Батуми, подъезд которого обвалился, собрались жители города с горящими свечами в руках. Они молились о спасении горожан, которые оказались под обломками.

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