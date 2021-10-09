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https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasatelnaya-operatsiya-v-batumi-na-meste-obrusheniya-doma---nochnye-kadry-260382119.html
Спасательная операция в Батуми на месте обрушения дома - ночные кадры
Спасательная операция в Батуми на месте обрушения дома - ночные кадры
Спасательная операция с целью обнаружения тех, кто оказался под развалинами жилого дома в Батуми, продолжится всю ночь. Об этом заявил глава правительства... 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T01:08+0400
2021-10-09T08:36+0400
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Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. На данный момент спасено уже несколько человек, которые доставлены в больницу. Под завалами остались еще люди, которых сейчас пытаются обнаружить и достать спасатели. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Причины, почему обрушился дом, выясняются. Ведется следствие. Вечером у дома в Батуми, подъезд которого обвалился, собрались жители города с горящими свечами в руках. Они молились о спасении горожан, которые оказались под обломками.
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происшествия, видео, батуми, аджария, батуми, мультимедиа, обрушение жилого дома в батуми, видео

Спасательная операция в Батуми на месте обрушения дома - ночные кадры

01:08 09.10.2021 (обновлено: 08:36 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спасательная операция с целью обнаружения тех, кто оказался под развалинами жилого дома в Батуми, продолжится всю ночь. Об этом заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как работают спасатели
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. На данный момент спасено уже несколько человек, которые доставлены в больницу. Под завалами остались еще люди, которых сейчас пытаются обнаружить и достать спасатели.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Причины, почему обрушился дом, выясняются. Ведется следствие. Вечером у дома в Батуми, подъезд которого обвалился, собрались жители города с горящими свечами в руках. Они молились о спасении горожан, которые оказались под обломками.
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