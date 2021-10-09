https://sputnik-georgia.ru/20211009/spasennaya-iz-pod-zavalov-obrushennogo-doma-v-batumi-zhenschina-skonchalas-v-bolnitse-260386012.html
Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
Двое ее детей к утру были обнаружены под завалами мертвыми 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T10:25+0400
2021-10-09T10:25+0400
2021-10-09T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми 35-летняя женщина скончалась в больнице.Ее состояние всю ночь было крайне тяжелым. По данным СМИ, у женщины пять раз останавливалось сердце.Двое ее детей к утру были обнаружены под завалами мертвыми.Таким образом, число погибших в результате обрушения дома достигло шести.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился в пятницу около 12 часов дня. Под завалами все еще остаются люди, которых пытаются найти спасатели.На месте трагедии в Батуми остаются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который лично руководит спасательной операцией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обрушение жилого дома в батуми, происшествия, новости, грузия, батуми
Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:25 09.10.2021 (обновлено: 10:47 09.10.2021)
Двое ее детей к утру были обнаружены под завалами мертвыми
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми 35-летняя женщина скончалась в больнице.
Ее состояние всю ночь было крайне тяжелым. По данным СМИ, у женщины пять раз останавливалось сердце.
Двое ее детей к утру были обнаружены под завалами мертвыми.
Таким образом, число погибших в результате обрушения дома достигло шести.
Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился в пятницу около 12 часов дня. Под завалами все еще остаются люди, которых пытаются найти спасатели.
На месте трагедии в Батуми остаются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который лично руководит спасательной операцией.
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