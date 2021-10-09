https://sputnik-georgia.ru/20211009/storonniki-edinogo-natsdvizheniya-proshli-shestviem-po-zugdidi-260401438.html
Сторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди
Сторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди
В Зугдиди находятся все лидеры "Единого национального движения" во главе с председателем партии Никой Мелия 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T21:34+0400
2021-10-09T21:34+0400
2021-10-09T22:51+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на акцию в центре Зугдиди, организованную главной оппозиционной силой – "Единым национальным движением" – против фальсификации голосов на местных выборах.Акция открылась минутой молчания в связи с трагедией в Батуми, унесшей жизни девяти человек.Одновременно он отметил, что они не могут закрыть глаза на беззаконие, которое творится сегодня в окружной комиссии."Когда мы видим, что наше молчание способствует власти переписать результаты, мы не можем дать им права", – сказал Мелия.Сторонники оппозиционной партии прошли шествием до здания окружной комиссии, около которой цепочкой выстроилась полиция.Зугдиди стал одним из городов Грузии, где кандидат в мэры от "Нацдвижения" вышел на первое место по итогам голосования. Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия – всего 41,15%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре.Показала высокий процент оппозиционная сила и на выборах в сакребуло, где набрала 43,16%, тогда как правящая партия – 40,06%. Главные претензии "Нацдвижения" касаются мажоритарных выборов. После пересчета голосов в окружной комиссии партия лишилась части мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, акция протеста
Сторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди
21:34 09.10.2021 (обновлено: 22:51 09.10.2021)
В Зугдиди находятся все лидеры "Единого национального движения" во главе с председателем партии Никой Мелия
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на акцию в центре Зугдиди, организованную главной оппозиционной силой – "Единым национальным движением" – против фальсификации голосов на местных выборах.
Акция открылась минутой молчания в связи с трагедией в Батуми, унесшей жизни девяти человек.
"Сегодня для каждого из нас тяжелый день: и тех, кто находится здесь, и тех, кто смотрит нас по телевизору. Было бы хорошо, если бы мы были просто протестующими, но мы скорбящие из-за трагедии в Батуми и всей Грузии. Давайте почтим память погибших минутой молчания", – сказал Мелия.
Одновременно он отметил, что они не могут закрыть глаза на беззаконие, которое творится сегодня в окружной комиссии.
"Когда мы видим, что наше молчание способствует власти переписать результаты, мы не можем дать им права", – сказал Мелия.
Сторонники оппозиционной партии прошли шествием до здания окружной комиссии, около которой цепочкой выстроилась полиция.
Зугдиди стал одним из городов Грузии, где кандидат в мэры от "Нацдвижения" вышел на первое место по итогам голосования. Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия – всего 41,15%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре.
Показала высокий процент оппозиционная сила и на выборах в сакребуло, где набрала 43,16%, тогда как правящая партия – 40,06%. Главные претензии "Нацдвижения" касаются мажоритарных выборов. После пересчета голосов в окружной комиссии партия лишилась части мест.
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