https://sputnik-georgia.ru/20211009/storonniki-edinogo-natsdvizheniya-proshli-shestviem-po-zugdidi-260401438.html

Сторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди

Сторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди

В Зугдиди находятся все лидеры "Единого национального движения" во главе с председателем партии Никой Мелия 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на акцию в центре Зугдиди, организованную главной оппозиционной силой – "Единым национальным движением" – против фальсификации голосов на местных выборах.Акция открылась минутой молчания в связи с трагедией в Батуми, унесшей жизни девяти человек.Одновременно он отметил, что они не могут закрыть глаза на беззаконие, которое творится сегодня в окружной комиссии."Когда мы видим, что наше молчание способствует власти переписать результаты, мы не можем дать им права", – сказал Мелия.Сторонники оппозиционной партии прошли шествием до здания окружной комиссии, около которой цепочкой выстроилась полиция.Зугдиди стал одним из городов Грузии, где кандидат в мэры от "Нацдвижения" вышел на первое место по итогам голосования. Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия – всего 41,15%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре.Показала высокий процент оппозиционная сила и на выборах в сакребуло, где набрала 43,16%, тогда как правящая партия – 40,06%. Главные претензии "Нацдвижения" касаются мажоритарных выборов. После пересчета голосов в окружной комиссии партия лишилась части мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, акция протеста