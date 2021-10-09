Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211009/strashnaya-katastrofa-v-batumi-kak-iskali-vyzhivshikh---foto-260389816.html
Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
Спасательные работы в Батуми, где обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома, ведутся уже вторые сутки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия шокирующие... 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T12:57+0400
2021-10-09T13:09+0400
происшествия
фотоленты
батуми
батуми
катастрофы
новости в фотографиях
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260388692_0:60:3074:1789_1920x0_80_0_0_7d84009d9c838c5465acc212fccbce63.jpg
Под завалами в ходе многочасовой спасательной операции удалось обнаружить живыми всего двух человек – мужчину и женщину, которая позже скончалась. Состояние мужчины тоже остается тяжелым. Из-под обломков здания извлечены тела пяти погибших. Спасательная операция продолжается, ведется поиск других пропавших людей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260388692_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_95b0812a1f98468e879e798d4fe2b878.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, фотоленты, батуми, батуми, катастрофы, новости в фотографиях, обрушение жилого дома в батуми, фото

Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото

12:57 09.10.2021 (обновлено: 13:09 09.10.2021)
217
Спасательные работы в Батуми, где обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома, ведутся уже вторые сутки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия шокирующие снимки с места событий
Под завалами в ходе многочасовой спасательной операции удалось обнаружить живыми всего двух человек – мужчину и женщину, которая позже скончалась. Состояние мужчины тоже остается тяжелым. Из-под обломков здания извлечены тела пяти погибших. Спасательная операция продолжается, ведется поиск других пропавших людей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Батуми шла всю ночь.

Спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Батуми шла всю ночь. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Батуми шла всю ночь.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

К поисковым работам и расчистке завалов были привлечены сотни спасателей.

К поисковым работам и расчистке завалов были привлечены сотни спасателей. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

К поисковым работам и расчистке завалов были привлечены сотни спасателей.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Под обломками здания спасателям удалось обнаружить живыми мужчину и женщину, которая позже скончалась.

Под обломками здания спасателям удалось обнаружить живыми мужчину и женщину, которая позже скончалась. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Под обломками здания спасателям удалось обнаружить живыми мужчину и женщину, которая позже скончалась.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасенный мужчина тоже в тяжелом состоянии. Он провел под завалами девять часов, а женщина, которая скончалась позже, одиннадцать.

Спасенный мужчина тоже в тяжелом состоянии. Он провел под завалами девять часов, а женщина, которая скончалась позже, одиннадцать. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасенный мужчина тоже в тяжелом состоянии. Он провел под завалами девять часов, а женщина, которая скончалась позже, одиннадцать.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Еще на месте катастрофы были обнаружены тела пяти погибших.

Еще на месте катастрофы были обнаружены тела пяти погибших. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Еще на месте катастрофы были обнаружены тела пяти погибших.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В эти минуты спасательная операция тоже продолжается. Ведется поиск пропавших людей. Хотя надежды на то, что они живы, очень мало.

В эти минуты спасательная операция тоже продолжается. Ведется поиск пропавших людей. Хотя надежды на то, что они живы, очень мало. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В эти минуты спасательная операция тоже продолжается. Ведется поиск пропавших людей. Хотя надежды на то, что они живы, очень мало.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Когда здание обрушилось, обломками завалило и машины, припаркованные рядом со зданием.

Когда здание обрушилось, обломками завалило и машины, припаркованные рядом со зданием. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Когда здание обрушилось, обломками завалило и машины, припаркованные рядом со зданием.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Из разбитых и покореженных автомобилей удалось спасти живыми малолетнего ребенка и мужчину.

Из разбитых и покореженных автомобилей удалось спасти живыми малолетнего ребенка и мужчину. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Из разбитых и покореженных автомобилей удалось спасти живыми малолетнего ребенка и мужчину.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Родственники и близкие пропавших людей всю ночь стояли рядом с разрушенным зданием, надеясь на чудо.

Родственники и близкие пропавших людей всю ночь стояли рядом с разрушенным зданием, надеясь на чудо. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Родственники и близкие пропавших людей всю ночь стояли рядом с разрушенным зданием, надеясь на чудо.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Но с каждой минутой шансы найти живых людей под обломками разрушенного здания сокращаются.

Но с каждой минутой шансы найти живых людей под обломками разрушенного здания сокращаются. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Но с каждой минутой шансы найти живых людей под обломками разрушенного здания сокращаются.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В Грузии 11 октября объявлено Днем траура в связи со страшной катастрофой в Батуми, повлекшей за собой большие человеческие жертвы.

В Грузии 11 октября объявлено Днем траура в связи со страшной катастрофой в Батуми, повлекшей за собой большие человеческие жертвы. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В Грузии 11 октября объявлено Днем траура в связи со страшной катастрофой в Батуми, повлекшей за собой большие человеческие жертвы.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Когда происходило обрушение подъезда, также могло быть повреждено остальное здание, а также дом по соседству. Все постройки проверят на устойчивость специалисты.

Когда происходило обрушение подъезда, также могло быть повреждено остальное здание, а также дом по соседству. Все постройки проверят на устойчивость специалисты. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Когда происходило обрушение подъезда, также могло быть повреждено остальное здание, а также дом по соседству. Все постройки проверят на устойчивость специалисты.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасатели не прекращают поисковых работ. Постепенно завалы разбирают, но очень осторожно - вдруг под ними человек?

Спасатели не прекращают поисковых работ. Постепенно завалы разбирают, но очень осторожно - вдруг под ними человек? - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Спасатели не прекращают поисковых работ. Постепенно завалы разбирают, но очень осторожно - вдруг под ними человек?

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Тем, кто принимает участие в спасательной операции, тоже нелегко.

Тем, кто принимает участие в спасательной операции, тоже нелегко. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Тем, кто принимает участие в спасательной операции, тоже нелегко.

000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти