https://sputnik-georgia.ru/20211009/strashnaya-katastrofa-v-batumi-kak-iskali-vyzhivshikh---foto-260389816.html

Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото

Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото

Спасательные работы в Батуми, где обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома, ведутся уже вторые сутки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия шокирующие... 09.10.2021, Sputnik Грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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Под завалами в ходе многочасовой спасательной операции удалось обнаружить живыми всего двух человек – мужчину и женщину, которая позже скончалась. Состояние мужчины тоже остается тяжелым. Из-под обломков здания извлечены тела пяти погибших. Спасательная операция продолжается, ведется поиск других пропавших людей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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