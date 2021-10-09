Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
Спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Батуми шла всю ночь.
Спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Батуми шла всю ночь.
К поисковым работам и расчистке завалов были привлечены сотни спасателей.
К поисковым работам и расчистке завалов были привлечены сотни спасателей.
Под обломками здания спасателям удалось обнаружить живыми мужчину и женщину, которая позже скончалась.
Под обломками здания спасателям удалось обнаружить живыми мужчину и женщину, которая позже скончалась.
Спасенный мужчина тоже в тяжелом состоянии. Он провел под завалами девять часов, а женщина, которая скончалась позже, одиннадцать.
Спасенный мужчина тоже в тяжелом состоянии. Он провел под завалами девять часов, а женщина, которая скончалась позже, одиннадцать.
Еще на месте катастрофы были обнаружены тела пяти погибших.
Еще на месте катастрофы были обнаружены тела пяти погибших.
В эти минуты спасательная операция тоже продолжается. Ведется поиск пропавших людей. Хотя надежды на то, что они живы, очень мало.
В эти минуты спасательная операция тоже продолжается. Ведется поиск пропавших людей. Хотя надежды на то, что они живы, очень мало.
Когда здание обрушилось, обломками завалило и машины, припаркованные рядом со зданием.
Когда здание обрушилось, обломками завалило и машины, припаркованные рядом со зданием.
Из разбитых и покореженных автомобилей удалось спасти живыми малолетнего ребенка и мужчину.
Из разбитых и покореженных автомобилей удалось спасти живыми малолетнего ребенка и мужчину.
Родственники и близкие пропавших людей всю ночь стояли рядом с разрушенным зданием, надеясь на чудо.
Родственники и близкие пропавших людей всю ночь стояли рядом с разрушенным зданием, надеясь на чудо.
Но с каждой минутой шансы найти живых людей под обломками разрушенного здания сокращаются.
Но с каждой минутой шансы найти живых людей под обломками разрушенного здания сокращаются.
В Грузии 11 октября объявлено Днем траура в связи со страшной катастрофой в Батуми, повлекшей за собой большие человеческие жертвы.
В Грузии 11 октября объявлено Днем траура в связи со страшной катастрофой в Батуми, повлекшей за собой большие человеческие жертвы.
Когда происходило обрушение подъезда, также могло быть повреждено остальное здание, а также дом по соседству. Все постройки проверят на устойчивость специалисты.
Когда происходило обрушение подъезда, также могло быть повреждено остальное здание, а также дом по соседству. Все постройки проверят на устойчивость специалисты.
Спасатели не прекращают поисковых работ. Постепенно завалы разбирают, но очень осторожно - вдруг под ними человек?
Спасатели не прекращают поисковых работ. Постепенно завалы разбирают, но очень осторожно - вдруг под ними человек?
Тем, кто принимает участие в спасательной операции, тоже нелегко.
Тем, кто принимает участие в спасательной операции, тоже нелегко.