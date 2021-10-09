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Торнике Шенгелия стал лучшим игроком матча баскетбольной Евролиги
Торнике Шенгелия стал лучшим игроком матча баскетбольной Евролиги
Более того, данк в исполнении Шенгелия признан лучшим моментом матча 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T20:30+0400
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цска
торнике шенгелия
баскетбол
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия стал MVP игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" на выезде обыграли стамбульский "Анадолу Эфес" 100:96.Шенгелия провел на паркете 32 с половиной минуты, набрав за это это время 23 очка, сделав четыре подбора и отдав три результативные передачи. В составе ЦСКА грузинский форвард стал самым результативным игроком. Более того, данк в исполнении Шенгелия признан лучшим моментом матча."Это была игра-триллер. Надо отдать должное соперникам, они не сдавались. Но и мы тоже. Несмотря на то, что сократили отставание до пары очков, мы сохраняли хладнокровие и следовали плану игры, который обозначил тренер. Все участвовали в обороне и в нападении", – прокомментировал итоги матча Шенгелия.Победа над "Эфесом" стала для ЦСКА первой в нынешнем розыгрыше Евролиги. В стартовом матче турнира "армейцы" на выезде уступили "Милану" (74:84).Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
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спорт, новости, в мире, цска, торнике шенгелия, баскетбол

Торнике Шенгелия стал лучшим игроком матча баскетбольной Евролиги

20:30 09.10.2021
829
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
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Более того, данк в исполнении Шенгелия признан лучшим моментом матча
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия стал MVP игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" на выезде обыграли стамбульский "Анадолу Эфес" 100:96.
Шенгелия провел на паркете 32 с половиной минуты, набрав за это это время 23 очка, сделав четыре подбора и отдав три результативные передачи. В составе ЦСКА грузинский форвард стал самым результативным игроком. Более того, данк в исполнении Шенгелия признан лучшим моментом матча.
"Это была игра-триллер. Надо отдать должное соперникам, они не сдавались. Но и мы тоже. Несмотря на то, что сократили отставание до пары очков, мы сохраняли хладнокровие и следовали плану игры, который обозначил тренер. Все участвовали в обороне и в нападении", – прокомментировал итоги матча Шенгелия.
Победа над "Эфесом" стала для ЦСКА первой в нынешнем розыгрыше Евролиги. В стартовом матче турнира "армейцы" на выезде уступили "Милану" (74:84).
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
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