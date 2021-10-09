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Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми

Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми

По данным МВД, они проводили ремонтные работы в квартире с грубым нарушением правил безопасности 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T09:35+0400

2021-10-09T09:35+0400

2021-10-09T09:45+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.В результате следственных и оперативных мероприятий были задержаны три человека: владелец квартиры на первом этаже З. Б. 1975 года рождения, Х. С. 1962 года рождения и Г. С. 1992 года рождения."Следствием установлено, что владелец одной из квартир на первом этаже жилого дома на улице 26 Мая в Батуми З. Б. нанял Х. С. и Г. С. для ремонтных работ. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, которые, скорее всего, привели к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома 8 октября этого года", – говорится в сообщении.В соответствии с Уголовным кодексом Грузии проводится расследование по фактам нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, а также повреждения или уничтожения чужого имущества, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.На данном этапе пожарные спасли двоих граждан, которые были доставлены в больницу, а в завалах обнаружены тела пяти человек.

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происшествия, новости, грузия, батуми, мвд грузии, обрушение жилого дома в батуми