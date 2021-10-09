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Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
Спасательная операция в Батуми, где рухнул подъезд жилого дома, велась всю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия шокирующие кадры, как велась спасательная... 09.10.2021, Sputnik Грузия
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Из-под завалов еще вчера удалось вытащить живыми двух человек. После их спасения все надеялись на чудо. Но его пока не случилось. Из-под обломков и развалившихся перекрытий достали тела пяти человек. Позже обнаруженная живой женщина скончалась в больнице.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Торнике Рижвадзе, глава правительства Аджарии, пообещал, что спасательная операция будет идти, пока не найдут всех пропавших. Спасательные работы ведутся и в эти минуты. Они не останавливались со вчерашнего дня.Жители Батуми организовали пункт помощи пострадавшим. Здесь собирают еду и одежду, помогают приютить оставшихся без крова. С каждым часом шансов найти живых под завалами становится меньше. Надежда - последнее, что остается сейчас у их родных
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происшествия, видео, батуми, батуми, мультимедиа, катастрофы, обрушение жилого дома в батуми, видео

Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео

11:16 09.10.2021 (обновлено: 11:26 09.10.2021)
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© video: Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Спасательная операция в Батуми, где рухнул подъезд жилого дома, велась всю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия шокирующие кадры, как велась спасательная операция
Из-под завалов еще вчера удалось вытащить живыми двух человек. После их спасения все надеялись на чудо. Но его пока не случилось. Из-под обломков и развалившихся перекрытий достали тела пяти человек. Позже обнаруженная живой женщина скончалась в больнице.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Торнике Рижвадзе, глава правительства Аджарии, пообещал, что спасательная операция будет идти, пока не найдут всех пропавших. Спасательные работы ведутся и в эти минуты. Они не останавливались со вчерашнего дня.
Жители Батуми организовали пункт помощи пострадавшим. Здесь собирают еду и одежду, помогают приютить оставшихся без крова. С каждым часом шансов найти живых под завалами становится меньше. Надежда - последнее, что остается сейчас у их родных
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