https://sputnik-georgia.ru/20211009/tyazhelaya-noch-v-batumi-shansov-nayti-vyzhivshikh-vse-menshe---video-260387402.html

Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео

Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео

Спасательная операция в Батуми, где рухнул подъезд жилого дома, велась всю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия шокирующие кадры, как велась спасательная... 09.10.2021, Sputnik Грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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Из-под завалов еще вчера удалось вытащить живыми двух человек. После их спасения все надеялись на чудо. Но его пока не случилось. Из-под обломков и развалившихся перекрытий достали тела пяти человек. Позже обнаруженная живой женщина скончалась в больнице.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Торнике Рижвадзе, глава правительства Аджарии, пообещал, что спасательная операция будет идти, пока не найдут всех пропавших. Спасательные работы ведутся и в эти минуты. Они не останавливались со вчерашнего дня.Жители Батуми организовали пункт помощи пострадавшим. Здесь собирают еду и одежду, помогают приютить оставшихся без крова. С каждым часом шансов найти живых под завалами становится меньше. Надежда - последнее, что остается сейчас у их родных

батуми

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