https://sputnik-georgia.ru/20211009/u-saakashvili-na-fone-golodovki-razvivaetsya-anemiya-zayavil-ego-lichnyy-vrach-260386977.html

У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач

У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач

Состояние здоровья экс-президента может резко ухудшиться на следующей неделе, если он не прекратит голодовку, считает медик 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T11:04+0400

2021-10-09T11:04+0400

2021-10-09T11:24+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. У находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за голодовки развивается анемия, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, специально прибывший из США.По словам медика, Саакашвили в целом чувствует себя бодро и хорошо, однако не намерен прекращать голодовку, что может привести к негативным последствиям.Кипшидзе отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны."Ответы не обнадеживающие. Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения <...> Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней он будет в опасности, потому что у него анемия", - заявил Кипшидзе.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили