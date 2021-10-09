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https://sputnik-georgia.ru/20211009/v-drevneyshem-sobore-gruzii-nochyu-9-oktyabrya-proydet-panikhida-po-pogibshim-v-batumi-260398449.html
В древнейшем соборе Грузии ночью 9 октября пройдет панихида по погибшим в Батуми
В древнейшем соборе Грузии ночью 9 октября пройдет панихида по погибшим в Батуми
В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T18:04+0400
2021-10-09T18:17+0400
новости
грузия
батуми
светицховели
саломе зурабишвили
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заказала панихиду по погибшим во время обрушения дома в Батуми в древнейшем соборе Грузии Светицховели, сообщает администрация президента.Служба за единство и мир в Грузии начнется в 23:30 9 октября, после нее будет отслужена панихида по погибшим и молебен за членов их семей и пострадавших.В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести.Полиция уже задержала трех вероятных виновных в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих.В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, светицховели, саломе зурабишвили , обрушение жилого дома в батуми

В древнейшем соборе Грузии ночью 9 октября пройдет панихида по погибшим в Батуми

18:04 09.10.2021 (обновлено: 18:17 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заказала панихиду по погибшим во время обрушения дома в Батуми в древнейшем соборе Грузии Светицховели, сообщает администрация президента.
Служба за единство и мир в Грузии начнется в 23:30 9 октября, после нее будет отслужена панихида по погибшим и молебен за членов их семей и пострадавших.
В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести.
Полиция уже задержала трех вероятных виновных в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих.
В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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