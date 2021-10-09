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В Грузии 11 октября объявлено днем траура
В Грузии 11 октября объявлено днем траура
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни шести человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T11:54+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обрушение жилого дома в батуми

В Грузии 11 октября объявлено днем траура

11:54 09.10.2021 (обновлено: 12:39 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Съемка разрушений с дрона
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Съемка разрушений с дрона - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни шести человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
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