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В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, заявил глава МВД Грузии 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T10:46+0400
2021-10-09T10:46+0400
2021-10-09T11:24+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели ищут в завалах обрушившегося дома в Батуми последних трех человек, сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури."Можно практически с уверенностью сказать, что мы ищем уже трех человек. По нашей оперативной информации, больше никого не должно быть", – сказал Гомелаури.Глава МВД напомнил, что к ответственности уже привлечены три человека – хозяин квартиры и двое рабочих, которые работали на первом этаже, – и не исключил, что число задержанных увеличится. Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, подчеркнул он."Что касается надстроек в целом, то эта катастрофа 90-х годов, и касается она не только Батуми, но и Тбилиси. Каждому правительству после распада Советского Союза надо было заниматься этой проблемой. К сожалению, надстройка этого здания велась 15 лет назад. Вам не составит труда найти соответствующие разрешения и проверить, когда они были выданы", – сказал Гомелаури.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:46 09.10.2021 (обновлено: 11:24 09.10.2021)
Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, заявил глава МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели ищут в завалах обрушившегося дома в Батуми последних трех человек, сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
"Можно практически с уверенностью сказать, что мы ищем уже трех человек. По нашей оперативной информации, больше никого не должно быть", – сказал Гомелаури.
Глава МВД напомнил, что к ответственности уже привлечены три человека – хозяин квартиры и двое рабочих, которые работали на первом этаже, – и не исключил, что число задержанных увеличится. Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, подчеркнул он.
"Что касается надстроек в целом, то эта катастрофа 90-х годов, и касается она не только Батуми, но и Тбилиси. Каждому правительству после распада Советского Союза надо было заниматься этой проблемой. К сожалению, надстройка этого здания велась 15 лет назад. Вам не составит труда найти соответствующие разрешения и проверить, когда они были выданы", – сказал Гомелаури.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.
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