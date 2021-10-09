https://sputnik-georgia.ru/20211009/v-zavalakh-obrushivshegosya-doma-v-batumi-ischut-poslednikh-trekh-chelovek-260386480.html

В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек

В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек

Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, заявил глава МВД Грузии 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T10:46+0400

2021-10-09T10:46+0400

2021-10-09T11:24+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спасатели ищут в завалах обрушившегося дома в Батуми последних трех человек, сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури."Можно практически с уверенностью сказать, что мы ищем уже трех человек. По нашей оперативной информации, больше никого не должно быть", – сказал Гомелаури.Глава МВД напомнил, что к ответственности уже привлечены три человека – хозяин квартиры и двое рабочих, которые работали на первом этаже, – и не исключил, что число задержанных увеличится. Специалисты назовут причину обвала после того, как спасательная операция будет закончена, подчеркнул он."Что касается надстроек в целом, то эта катастрофа 90-х годов, и касается она не только Батуми, но и Тбилиси. Каждому правительству после распада Советского Союза надо было заниматься этой проблемой. К сожалению, надстройка этого здания велась 15 лет назад. Вам не составит труда найти соответствующие разрешения и проверить, когда они были выданы", – сказал Гомелаури.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми