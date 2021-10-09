https://sputnik-georgia.ru/20211009/zhitel-batumi-poteryal-zhenu-brata-i-dvoikh-detey-v-rezultate-obrusheniya-doma-260396032.html

Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома

Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома

Очевидцы рассказывают, что он отвез одного из детей в школу, оставив остальных членов семьи в квартире 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T18:00+0400

2021-10-09T18:00+0400

2021-10-09T18:24+0400

общество

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грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилой многоэтажки. Число погибших уже достигло восьми, среди которых трое детей. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми