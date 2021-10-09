https://sputnik-georgia.ru/20211009/zhitel-batumi-poteryal-zhenu-brata-i-dvoikh-detey-v-rezultate-obrusheniya-doma-260396032.html
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Очевидцы рассказывают, что он отвез одного из детей в школу, оставив остальных членов семьи в квартире 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T18:00+0400
2021-10-09T18:00+0400
2021-10-09T18:24+0400
общество
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260392329_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_16d352a747bbfe2ba4536899ce8bc8d5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилой многоэтажки. Число погибших уже достигло восьми, среди которых трое детей. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260392329_58:0:1197:854_1920x0_80_0_0_4ab1de310e691799d77456deb0942c9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
18:00 09.10.2021 (обновлено: 18:24 09.10.2021)
Очевидцы рассказывают, что он отвез одного из детей в школу, оставив остальных членов семьи в квартире
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2"
.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилой многоэтажки. Число погибших уже достигло восьми, среди которых трое детей. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.