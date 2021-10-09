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Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Очевидцы рассказывают, что он отвез одного из детей в школу, оставив остальных членов семьи в квартире 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T18:00+0400
2021-10-09T18:24+0400
общество
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилой многоэтажки. Число погибших уже достигло восьми, среди которых трое детей. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома

18:00 09.10.2021 (обновлено: 18:24 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасательная операция
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасательная операция - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Очевидцы рассказывают, что он отвез одного из детей в школу, оставив остальных членов семьи в квартире
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилой многоэтажки. Число погибших уже достигло восьми, среди которых трое детей. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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