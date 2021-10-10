Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211010/belarus--chekhiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260416749.html
Беларусь – Чехия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Беларусь – Чехия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Беларуси и Чехии состоится 11 октября в Минске и начнется в 22:45 по тбилисскому времени 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T19:56+0400
2021-10-10T23:37+0400
футбол
беларусь
чехия
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260416722_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_2527422e414af44b98324d0be75a0eec.jpg
Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу сборная Беларуси откровенно провалила. Команда Георгия Кондратьева стартовала в квалификации с победы над Эстонией (4:2), но после этого проиграла все пять матчей и, что вполне естественно, занимает последнее место в отборочной группе "Е".Два дня назад белорусы вновь играли с Эстонией и на сей раз уступили 0:2. Причем не только по счету, но и по качеству игры. К тому же в сборной Беларуси много кадровых проблем. Так что Чехия является однозначным фаворитом предстоящего противостояния.Что касается Чехии, то у подопечных Ярослава Шилгавого очень непростая ситуация в группе. На данный момент чехи занимают второе место, набрав одинаковое количество очков с Уэльсом. Но у британцев есть одна игра в запасе. Да и по личным встречам у валлийцев преимущество – в марте они победили 1:0, а два дня назад сыграли вничью 2:2.Это значит, что в двух оставшихся матчах против Беларуси и Эстонии сборной Чехии непременно надо побеждать и надеяться на осечку Уэльса в оставшихся играх. При чем побеждать Чехии желательно с солидной разницей, так как первый показатель при равенстве очков – это разница забитых и пропущенных мячей.На победу Чехии можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 9,8 у Беларуси). Необходимо также отметить, что белорусы будут играть не дома, а в Казани, то есть на нейтральном поле. Это еще больше увеличивает шансы чехов на успех.Чехи провели очень качественный матч против Уэльса, и как мне кажется, против ослабленной Беларуси сборная сыграет не хуже. Предположу, что чехи забьют как минимум три мяча. Ставка немного рискованная, но надо подумать и о разнице забитых и пропущенных мячей.Ставка: Чехия забьет больше 2.5 голов за 2,38.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
беларусь
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260416722_207:0:2118:1433_1920x0_80_0_0_f5bfcc50e14f63cd3644b96737ee8259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, беларусь, чехия, прогнозы результатов футбольных матчей

Беларусь – Чехия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

19:56 10.10.2021 (обновлено: 23:37 10.10.2021)
153
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Уэльс
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Уэльс - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Беларуси и Чехии состоится 11 октября в Минске и начнется в 22:45 по тбилисскому времени
Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу сборная Беларуси откровенно провалила. Команда Георгия Кондратьева стартовала в квалификации с победы над Эстонией (4:2), но после этого проиграла все пять матчей и, что вполне естественно, занимает последнее место в отборочной группе "Е".
Два дня назад белорусы вновь играли с Эстонией и на сей раз уступили 0:2. Причем не только по счету, но и по качеству игры. К тому же в сборной Беларуси много кадровых проблем. Так что Чехия является однозначным фаворитом предстоящего противостояния.
Что касается Чехии, то у подопечных Ярослава Шилгавого очень непростая ситуация в группе. На данный момент чехи занимают второе место, набрав одинаковое количество очков с Уэльсом. Но у британцев есть одна игра в запасе. Да и по личным встречам у валлийцев преимущество – в марте они победили 1:0, а два дня назад сыграли вничью 2:2.
© Sputnik / Перейти в фотобанкФутбол. ЧЕ-2020. Матч Чехия - Дания
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Чехия - Дания - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Чехия - Дания
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Это значит, что в двух оставшихся матчах против Беларуси и Эстонии сборной Чехии непременно надо побеждать и надеяться на осечку Уэльса в оставшихся играх. При чем побеждать Чехии желательно с солидной разницей, так как первый показатель при равенстве очков – это разница забитых и пропущенных мячей.
На победу Чехии можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 9,8 у Беларуси). Необходимо также отметить, что белорусы будут играть не дома, а в Казани, то есть на нейтральном поле. Это еще больше увеличивает шансы чехов на успех.
Чехи провели очень качественный матч против Уэльса, и как мне кажется, против ослабленной Беларуси сборная сыграет не хуже. Предположу, что чехи забьют как минимум три мяча. Ставка немного рискованная, но надо подумать и о разнице забитых и пропущенных мячей.
Ставка: Чехия забьет больше 2.5 голов за 2,38.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:40Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба
00:12Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме
ВчераПолностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
ВчераОдин брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
Вчера"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
ВчераСостояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач
ВчераГрузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира
ВчераПять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве
ВчераЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням
ВчераВторой тур местных выборов в Грузии: кто и где?
ВчераПятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач
ВчераСторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
ВчераАкция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
ВчераЖители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
ВчераCOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
ВчераЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями
ВчераЗадержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение
ВчераЮношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
ВчераМИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
Вчера"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни