https://sputnik-georgia.ru/20211010/belarus--chekhiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260416749.html

Беларусь – Чехия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Беларусь – Чехия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Беларуси и Чехии состоится 11 октября в Минске и начнется в 22:45 по тбилисскому времени 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T19:56+0400

2021-10-10T19:56+0400

2021-10-10T23:37+0400

футбол

беларусь

чехия

прогнозы результатов футбольных матчей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260416722_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_2527422e414af44b98324d0be75a0eec.jpg

Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу сборная Беларуси откровенно провалила. Команда Георгия Кондратьева стартовала в квалификации с победы над Эстонией (4:2), но после этого проиграла все пять матчей и, что вполне естественно, занимает последнее место в отборочной группе "Е".Два дня назад белорусы вновь играли с Эстонией и на сей раз уступили 0:2. Причем не только по счету, но и по качеству игры. К тому же в сборной Беларуси много кадровых проблем. Так что Чехия является однозначным фаворитом предстоящего противостояния.Что касается Чехии, то у подопечных Ярослава Шилгавого очень непростая ситуация в группе. На данный момент чехи занимают второе место, набрав одинаковое количество очков с Уэльсом. Но у британцев есть одна игра в запасе. Да и по личным встречам у валлийцев преимущество – в марте они победили 1:0, а два дня назад сыграли вничью 2:2.Это значит, что в двух оставшихся матчах против Беларуси и Эстонии сборной Чехии непременно надо побеждать и надеяться на осечку Уэльса в оставшихся играх. При чем побеждать Чехии желательно с солидной разницей, так как первый показатель при равенстве очков – это разница забитых и пропущенных мячей.На победу Чехии можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 9,8 у Беларуси). Необходимо также отметить, что белорусы будут играть не дома, а в Казани, то есть на нейтральном поле. Это еще больше увеличивает шансы чехов на успех.Чехи провели очень качественный матч против Уэльса, и как мне кажется, против ослабленной Беларуси сборная сыграет не хуже. Предположу, что чехи забьют как минимум три мяча. Ставка немного рискованная, но надо подумать и о разнице забитых и пропущенных мячей.Ставка: Чехия забьет больше 2.5 голов за 2,38.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

беларусь

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

футбол, беларусь, чехия, прогнозы результатов футбольных матчей