Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
18:05 10.10.2021 (обновлено: 18:21 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев заражения коронавирусов, из них 4328 нуждаются в стационарном лечении, состояние 962 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik.В Грузии за последние сутки сделано 30 149 тестов на коронавирус: 17 500 – на антиген, 12 649 – ПЦР-тестов, и выявлено 2 490 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 634 053 случая инфицирования.
За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 056 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 600 524 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 25 человек, а с начала пандемии – 9 246.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|708
|Кахети
|500
|Имерети
|482
|Самегрело - Земо Сванети
|284
|Квемо Картли
|133
|Имерети
|130
|Шида Картли
|81
|Гурия
|55
|Самцхе-Джавахети
|53
|Мцхета-Мтианети
|46
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|18
На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев заражения коронавирусом, из них 4328 нуждается в стационарном лечении. Состояние 962 пациентов тяжелое, из них 258 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 672 пациента находятся в ковид-гостиницах. 19 257 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.
Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 8,26%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 7,36%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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