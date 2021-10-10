https://sputnik-georgia.ru/20211010/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-260414859.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев заражения коронавирусов, из них 4328 нуждаются в стационарном лечении, состояние 962 пациентов тяжелое 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T18:05+0400

2021-10-10T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik.В Грузии за последние сутки сделано 30 149 тестов на коронавирус: 17 500 – на антиген, 12 649 – ПЦР-тестов, и выявлено 2 490 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 634 053 случая инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 056 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 600 524 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 25 человек, а с начала пандемии – 9 246.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев заражения коронавирусом, из них 4328 нуждается в стационарном лечении. Состояние 962 пациентов тяжелое, из них 258 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 672 пациента находятся в ковид-гостиницах. 19 257 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 8,26%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 7,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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