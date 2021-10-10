https://sputnik-georgia.ru/20211010/glava-tsik-gruzii-prosit-izbiratelnye-komissii-pereschitat-golosa-260403504.html

Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса

Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса

Оппозиция уже обвинила Каландаришвили в том, что это является попыткой сфальсифицировать выборы, так как под пересчет попали те участки, где она выигрывает 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T09:01+0400

2021-10-10T09:01+0400

2021-10-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили выступил с инициативой пересчитать результаты голосования в окружных комиссиях.День голосования прошел 2 октября. В этот день жители городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло."ЦИК переработал информацию об итоговых протоколах и предоставил окружным комиссиям информацию, где могут быть пересчитаны голоса. Я прошу комиссии использовать один день и по своей инициативе пересчитать участки, так чтобы избирательная администрация могла в установленные законом сроки подвести итоги", - сказал Каландаришвили.По его словам, ЦИК по своей инициативе пересчитал голоса уже на 360 избирательных участках, и только в 239 результаты оказались точными. Еще 194 участка пересчитали на основании жалоб, и в них также нашли небольшие неточности.Теперь Каландаришвили предлагает окружным комиссиям пересчитать участки, где были внесены жалобы наблюдательных организаций, у которых есть опыт наблюдения за выборами и у которых было широкое представительство 2 октября, а также участки с высоким показателем недействительных бюллетеней.Оппозиция уже обвинила Каландаришвили в том, что это является попыткой сфальсифицировать выборы, так как под пересчет попали те участки, где она выигрывает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, цик грузии