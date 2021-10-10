https://sputnik-georgia.ru/20211010/mid-gruzii-blagodarit-mezhdunarodnoe-soobschestvo-za-podderzhku-v-svyazi-s-tragediey-v-batumi-260411271.html
МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
Мы очень ценим поддержку наших международных партнеров и друзей, которую они выразили после трагедии, развернувшейся в Батуми, заявили в МИД 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T15:37+0400
2021-10-10T15:37+0400
2021-10-10T15:45+0400
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мид грузии
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии благодарит международное сообщество за слова сочувствия, высказанные в связи с обрушением жилого дома в Батуми.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября объявлен Днем траура."Мы очень ценим поддержку наших международных партнеров и друзей, которую они выразили после трагедии, развернувшейся в Батуми, где обрушение дома унесло жизни девяти человек. Вся Грузия оплакивает жертв ужасающего инцидента. Большое спасибо всем за добрые слова", - говорится в заявлении МИД, размещенном в Twitter.По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже "с грубым нарушением правил безопасности". Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт.
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общество, происшествия, грузия, батуми, мид грузии, обрушение жилого дома в батуми
МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
15:37 10.10.2021 (обновлено: 15:45 10.10.2021)
Мы очень ценим поддержку наших международных партнеров и друзей, которую они выразили после трагедии, развернувшейся в Батуми, заявили в МИД
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии благодарит международное сообщество за слова сочувствия, высказанные в связи с обрушением жилого дома в Батуми.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.
По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября объявлен Днем траура.
"Мы очень ценим поддержку наших международных партнеров и друзей, которую они выразили после трагедии, развернувшейся в Батуми, где обрушение дома унесло жизни девяти человек. Вся Грузия оплакивает жертв ужасающего инцидента. Большое спасибо всем за добрые слова", - говорится в заявлении МИД, размещенном в Twitter.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже "с грубым нарушением правил безопасности". Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт.