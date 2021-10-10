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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211010/natsdvizhenie-v-zugdidi-provelo-shestvie-k-zdaniyu-izbirkoma---video-c-drona-260408025.html
"Нацдвижение" в Зугдиди провело шествие к зданию избиркома - видео c дрона
"Нацдвижение" в Зугдиди провело шествие к зданию избиркома - видео c дрона
Сотни человек собрались на акцию в центре Зугдиди против фальсификации голосов на местных выборах, организованную вечером 9 октября главной оппозиционной силой... 10.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
видео
мультимедиа
единое нацдвижение
протест
зугдиди
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Акция открылась минутой молчания в связи с трагедией в Батуми, унесшей жизни девяти человек. Затем сторонники оппозиционной партии прошли шествием от ее главного офиса в Зугдиди до здания окружной избирательной комиссии, у которой цепочкой выстроилась полиция.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Зугдиди стал одним из городов Грузии, где кандидат в мэры от "Нацдвижения" вышел на первое место по итогам голосования. Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия – всего 41,15%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре.Показала высокий процент оппозиционная сила и на выборах в сакребуло Зугдиди, где набрала 43,16%, тогда как правящая партия – 40,06%. Главные претензии "Нацдвижения" касаются мажоритарных выборов. После пересчета голосов в окружной комиссии партия лишилась части мест.
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, протест, зугдиди, видео

"Нацдвижение" в Зугдиди провело шествие к зданию избиркома - видео c дрона

12:38 10.10.2021 (обновлено: 13:11 10.10.2021)
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© video: Sputnik / Stringer
Сотни человек собрались на акцию в центре Зугдиди против фальсификации голосов на местных выборах, организованную вечером 9 октября главной оппозиционной силой Грузии - "Единым национальным движением". Смотрите в видео Sputnik, как это было
Акция открылась минутой молчания в связи с трагедией в Батуми, унесшей жизни девяти человек. Затем сторонники оппозиционной партии прошли шествием от ее главного офиса в Зугдиди до здания окружной избирательной комиссии, у которой цепочкой выстроилась полиция.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Зугдиди стал одним из городов Грузии, где кандидат в мэры от "Нацдвижения" вышел на первое место по итогам голосования. Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия – всего 41,15%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре.
Показала высокий процент оппозиционная сила и на выборах в сакребуло Зугдиди, где набрала 43,16%, тогда как правящая партия – 40,06%. Главные претензии "Нацдвижения" касаются мажоритарных выборов. После пересчета голосов в окружной комиссии партия лишилась части мест.
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