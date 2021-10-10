https://sputnik-georgia.ru/20211010/novye-dannye-o-prestupnosti-v-gruzii-kakie-prestupleniya-sovershali-chasche-vsego-260403141.html

Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего

Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за восемь месяцев было зарегистрировано около 11,2 тысячи подобных случаев 10.10.2021, Sputnik Грузия

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 августа выросло на 1,8%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за восемь месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 39,8 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 41,9%.При этом только в августе было совершено 5,3 тысячи преступлений, что на 11,2% ниже аналогичного показателя прошлого года.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - в период с января по август включительно было зарегистрировано около 11,2 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,3%.На втором месте - семейное насилие. За восемь месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,5 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 69,2%.А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – 2,7 тысячи преступлений с 1 января по 31 августа, из которых раскрыто 82,8%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 августа в стране было зарегистрировано 43 убийства, из которых 16 с особой жестокостью, 166 случая нанесения вреда здоровью, 118 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и семь случаев терроризма.Скольких наказали?В период с 1 января по 31 августа за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 12 177 человек, из которых 820 отбывали условный срок. При этом 3 626 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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