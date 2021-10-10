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Панихида по погибшим в Батуми в храме Светицховели в городе Мцхета - видео
Панихида по погибшим в Батуми в храме Светицховели в городе Мцхета - видео
В одном из древнейших храмов Грузии - Светицховели во Мцхета, поздно вечером 9 октября прошла панихида по погибшим в Батуми и молебен за членов их семей и... 10.10.2021, Sputnik Грузия
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заказала панихиду по погибшим во время обрушения дома в Батуми в одном из древнейших храмов Грузии - соборе Светицховели в городе Мцхета.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Служба за единство и мир в Грузии началась в 23:30 вечера 9 октября, после нее - уже в ночь на 10 октября, была отслужена панихида по погибшим и молебен за членов их семей и пострадавших.В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию здания. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.
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видео, батуми, батуми, мультимедиа, мцхета, светицховели, обрушение жилого дома в батуми, видео

Панихида по погибшим в Батуми в храме Светицховели в городе Мцхета - видео

13:14 10.10.2021 (обновлено: 13:54 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer
В одном из древнейших храмов Грузии - Светицховели во Мцхета, поздно вечером 9 октября прошла панихида по погибшим в Батуми и молебен за членов их семей и пострадавших. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заказала панихиду по погибшим во время обрушения дома в Батуми в одном из древнейших храмов Грузии - соборе Светицховели в городе Мцхета.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Служба за единство и мир в Грузии началась в 23:30 вечера 9 октября, после нее - уже в ночь на 10 октября, была отслужена панихида по погибшим и молебен за членов их семей и пострадавших.
В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию здания.
В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.
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