https://sputnik-georgia.ru/20211010/panikhida-po-pogibshim-v-batumi-v-khrame-svetitskhoveli-v-gorode-mtskheta---video-260409164.html

Панихида по погибшим в Батуми в храме Светицховели в городе Мцхета - видео

Панихида по погибшим в Батуми в храме Светицховели в городе Мцхета - видео

В одном из древнейших храмов Грузии - Светицховели во Мцхета, поздно вечером 9 октября прошла панихида по погибшим в Батуми и молебен за членов их семей и... 10.10.2021, Sputnik Грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заказала панихиду по погибшим во время обрушения дома в Батуми в одном из древнейших храмов Грузии - соборе Светицховели в городе Мцхета.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Служба за единство и мир в Грузии началась в 23:30 вечера 9 октября, после нее - уже в ночь на 10 октября, была отслужена панихида по погибшим и молебен за членов их семей и пострадавших.В результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по последним данным, погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию здания. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.

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