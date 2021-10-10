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Пять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве
Пять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве
Один из задержанных обвиняется в том, что не сообщил в правоохранительные органы об особо тяжком преступлении 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T22:11+0400
2021-10-10T23:30+0400
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, трое человек из числа задержанных ранее были судимы за различные преступления. Самому младшему задержанному нет и 18 лет.Четверо обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.Река выбросила на берег тело мужчины на востоке Грузии &gt;&gt;Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В результате, иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Кура. После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.Тело убитого было обнаружено 8 октября у села Квахврели Горийского муниципалитета. Тело в реке увидел пастух и сообщил в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". Погибшего из воды вытащили спасатели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, гори

Пять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве

22:11 10.10.2021 (обновлено: 23:30 10.10.2021)
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© Sputnik / Denis Aslanov Полиция в Гори
Полиция в Гори - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
Один из задержанных обвиняется в том, что не сообщил в правоохранительные органы об особо тяжком преступлении
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, трое человек из числа задержанных ранее были судимы за различные преступления. Самому младшему задержанному нет и 18 лет.
Четверо обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.
Река выбросила на берег тело мужчины на востоке Грузии >>
Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В результате, иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Кура. После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.
Тело убитого было обнаружено 8 октября у села Квахврели Горийского муниципалитета. Тело в реке увидел пастух и сообщил в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". Погибшего из воды вытащили спасатели.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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