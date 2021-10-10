Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211010/sektsiya-interesov-rf-pri-posolstve-shveytsarii-vyrazila-soboleznovaniya-batumi-260404811.html
Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии выразила соболезнования Батуми
Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии выразила соболезнования Батуми
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выражает скорбь в связи с трагедией в Батуми 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T09:36+0400
2021-10-10T10:15+0400
происшествия
россия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260405411_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_1c0161e05e29098d17853a2fac1a159c.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выразила соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Батуми.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым."Наши мысли и чувства - с родными и близкими тех, кого унесла трагедия в Батуми. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260405411_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_52eb003807002281e4a49bb9bb5fd5c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, россия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии выразила соболезнования Батуми

09:36 10.10.2021 (обновлено: 10:15 10.10.2021)
481
© photo: Sputnik / StringerТраурная акция в память о погибших в результате обрушения жилого дома 9 октября 2021 года
Траурная акция в память о погибших в результате обрушения жилого дома 9 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выражает скорбь в связи с трагедией в Батуми
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выразила соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Батуми.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.
"Наши мысли и чувства - с родными и близкими тех, кого унесла трагедия в Батуми. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
900031
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:40Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба
00:12Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме
ВчераПолностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
ВчераОдин брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
Вчера"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
ВчераСостояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач
ВчераГрузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира
ВчераПять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве
ВчераЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням
ВчераВторой тур местных выборов в Грузии: кто и где?
ВчераПятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач
ВчераСторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
ВчераАкция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
ВчераЖители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
ВчераCOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
ВчераЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями
ВчераЗадержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение
ВчераЮношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
ВчераМИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
Вчера"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни