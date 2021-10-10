https://sputnik-georgia.ru/20211010/sektsiya-interesov-rf-pri-posolstve-shveytsarii-vyrazila-soboleznovaniya-batumi-260404811.html

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии выразила соболезнования Батуми

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии выразила соболезнования Батуми

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выражает скорбь в связи с трагедией в Батуми 10.10.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выразила соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Батуми.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым."Наши мысли и чувства - с родными и близкими тех, кого унесла трагедия в Батуми. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, россия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми