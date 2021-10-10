https://sputnik-georgia.ru/20211010/storonniki-saakashvili-proveli-aktsiyu-u-parlamenta-gruzii---video-260416394.html
Сторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
Сторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье прошла акция протеста с требованием освобождения из тюрьмы третьего президента страны Михаила... 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T19:36+0400
2021-10-10T19:36+0400
2021-10-10T19:39+0400
видео
мультимедиа
протест
возвращение и арест саакашвили
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Акция была организована по инициативе лидера партии "Закон и справедливость", депутата парламента Тако Чарквиани. Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В основном среди протестующих были представители "Народного движения", созданного ранее Тако Чарквиани, чтобы содействовать мирному возвращению Михаила Саакашвили на родину. Участники акции протеста также требовали проведения досрочных парламентских выборов в Грузии.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября - за день до выборов в органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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видео, мультимедиа, протест, возвращение и арест саакашвили, видео
Сторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
19:36 10.10.2021 (обновлено: 19:39 10.10.2021)
У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье прошла акция протеста с требованием освобождения из тюрьмы третьего президента страны Михаила Саакашвили
Акция была организована по инициативе лидера партии "Закон и справедливость", депутата парламента Тако Чарквиани. Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек.
В основном среди протестующих были представители "Народного движения", созданного ранее Тако Чарквиани, чтобы содействовать мирному возвращению Михаила Саакашвили на родину. Участники акции протеста также требовали проведения досрочных парламентских выборов в Грузии.
Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября - за день до выборов в органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.