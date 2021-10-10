https://sputnik-georgia.ru/20211010/storonniki-saakashvili-proveli-aktsiyu-u-parlamenta-gruzii---video-260416394.html

Сторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео

Сторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео

У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье прошла акция протеста с требованием освобождения из тюрьмы третьего президента страны Михаила... 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T19:36+0400

2021-10-10T19:36+0400

2021-10-10T19:39+0400

видео

мультимедиа

протест

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260416365_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60a8549cb628a3eaecfc9c98707b3cf9.jpg

Акция была организована по инициативе лидера партии "Закон и справедливость", депутата парламента Тако Чарквиани. Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В основном среди протестующих были представители "Народного движения", созданного ранее Тако Чарквиани, чтобы содействовать мирному возвращению Михаила Саакашвили на родину. Участники акции протеста также требовали проведения досрочных парламентских выборов в Грузии.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября - за день до выборов в органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, протест, возвращение и арест саакашвили, видео