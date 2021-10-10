https://sputnik-georgia.ru/20211010/u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi-prokhodit-aktsiya-s-trebovaniem-osvobozhdeniya-saakashvili-260415656.html

Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси

Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси

На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T18:46+0400

2021-10-10T18:46+0400

2021-10-10T19:05+0400

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквинаи проводит в эти минуты акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на проспекте Руставели в Тбилиси.На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.По ее словам, на Руставели протестуют и против коррупции, в которой погрязла "Грузинская мечта", и как раз коррупция привела к обрушению жилого дома в Батуми.Таким образом, отметила Чарквиани, собравшиеся отдают дань памяти жертвам батумской трагедии."Михаил Саакашвили не лидер какой-то одной партии. Прежде всего он президент Грузии", - заявила Чарквиани.По словам Тако Чарквиани, она и "Народное движение" присоединятся к акции, анонсированной председателем "Единого национального движения" Никой Мелия на проспекте Руставели в Тбилиси 14 октября.Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани 10 сентября основала движение для возвращения экс-президента Михаила Саакашвили на родину - "Народное движение". После задержания экс-президента движение стало выступать за его освобождение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, возвращение и арест саакашвили