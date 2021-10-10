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Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках 10.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквинаи проводит в эти минуты акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на проспекте Руставели в Тбилиси.На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.По ее словам, на Руставели протестуют и против коррупции, в которой погрязла "Грузинская мечта", и как раз коррупция привела к обрушению жилого дома в Батуми.Таким образом, отметила Чарквиани, собравшиеся отдают дань памяти жертвам батумской трагедии."Михаил Саакашвили не лидер какой-то одной партии. Прежде всего он президент Грузии", - заявила Чарквиани.По словам Тако Чарквиани, она и "Народное движение" присоединятся к акции, анонсированной председателем "Единого национального движения" Никой Мелия на проспекте Руставели в Тбилиси 14 октября.Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани 10 сентября основала движение для возвращения экс-президента Михаила Саакашвили на родину - "Народное движение". После задержания экс-президента движение стало выступать за его освобождение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, возвращение и арест саакашвили

Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси

18:46 10.10.2021 (обновлено: 19:05 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили. Люди в масках с горящими свечами в руках
Акция протеста сторонников Саакашвили. Люди в масках с горящими свечами в руках - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквинаи проводит в эти минуты акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на проспекте Руставели в Тбилиси.
На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.

"В стране траур, и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время молчания, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и грузины бьют в колокол", - заявила организатор акции Тако Чаркивани.

© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
Акция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии Закон и справедливость Тако Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
Акция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
© photo: Sputnik / Stringer
По ее словам, на Руставели протестуют и против коррупции, в которой погрязла "Грузинская мечта", и как раз коррупция привела к обрушению жилого дома в Батуми.
Таким образом, отметила Чарквиани, собравшиеся отдают дань памяти жертвам батумской трагедии.
"Михаил Саакашвили не лидер какой-то одной партии. Прежде всего он президент Грузии", - заявила Чарквиани.
По словам Тако Чарквиани, она и "Народное движение" присоединятся к акции, анонсированной председателем "Единого национального движения" Никой Мелия на проспекте Руставели в Тбилиси 14 октября.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников ЕНД на проспекте Руставели у здания парламента
Акция протеста сторонников ЕНД на проспекте Руставели у здания парламента - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
Акция протеста сторонников ЕНД на проспекте Руставели у здания парламента
© photo: Sputnik / Stringer
Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани 10 сентября основала движение для возвращения экс-президента Михаила Саакашвили на родину - "Народное движение". После задержания экс-президента движение стало выступать за его освобождение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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