Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
18:46 10.10.2021 (обновлено: 19:05 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили. Люди в масках с горящими свечами в руках
© photo: Sputnik / Stringer
На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквинаи проводит в эти минуты акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на проспекте Руставели в Тбилиси.
На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.
"В стране траур, и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время молчания, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и грузины бьют в колокол", - заявила организатор акции Тако Чаркивани.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
Акция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
© photo: Sputnik / Stringer
По ее словам, на Руставели протестуют и против коррупции, в которой погрязла "Грузинская мечта", и как раз коррупция привела к обрушению жилого дома в Батуми.
Таким образом, отметила Чарквиани, собравшиеся отдают дань памяти жертвам батумской трагедии.
"Михаил Саакашвили не лидер какой-то одной партии. Прежде всего он президент Грузии", - заявила Чарквиани.
По словам Тако Чарквиани, она и "Народное движение" присоединятся к акции, анонсированной председателем "Единого национального движения" Никой Мелия на проспекте Руставели в Тбилиси 14 октября.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников ЕНД на проспекте Руставели у здания парламента
Акция протеста сторонников ЕНД на проспекте Руставели у здания парламента
© photo: Sputnik / Stringer
Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани 10 сентября основала движение для возвращения экс-президента Михаила Саакашвили на родину - "Народное движение". После задержания экс-президента движение стало выступать за его освобождение.
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