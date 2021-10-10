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Второй тур местных выборов в Грузии: кто и где?
Второй тур местных выборов в Грузии: кто и где?
Второй тур выборов в органы местной власти в Грузии пройдет 30 октября 2021 года 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T20:36+0400
2021-10-10T20:36+0400
2021-10-10T20:37+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
инфографика
местные выборы
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Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, где пройдет второй тур выборов и кто будет участвовать в выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика
Второй тур местных выборов в Грузии: кто и где?
20:36 10.10.2021 (обновлено: 20:37 10.10.2021)
Второй тур выборов в органы местной власти в Грузии пройдет 30 октября 2021 года
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, где пройдет второй тур выборов и кто будет участвовать в выборах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.