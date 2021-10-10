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Второй тур местных выборов в Грузии: кто и где?

Второй тур местных выборов в Грузии: кто и где?

Второй тур выборов в органы местной власти в Грузии пройдет 30 октября 2021 года 10.10.2021, Sputnik Грузия

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Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, где пройдет второй тур выборов и кто будет участвовать в выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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