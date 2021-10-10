https://sputnik-georgia.ru/20211010/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-regbi-stala-chempionom-evropy-260412456.html

Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы

Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы

Грузинские регбисты посвятили свою победу батумцам, где в пятницу рухнул поезд многоэтажного жилого дома 10.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U-18) выиграла чемпионат Европы, завершившийся в Калининграде.В финале грузинские регбисты обыграли португальских сверстников со счетом 27:0. Уже в первом тайме подопечные Зураба Амонашвили занесли в зачетную зону соперника четыре удачных попытки, добавив еще одну после перерыва.Юношеская сборная Грузии в третий раз подряд выигрывает континентальное первенство. В 2018 году грузины в финале обыграли Францию (8:3), а год спустя Испанию (20:10).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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