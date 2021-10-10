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Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
Грузинские регбисты посвятили свою победу батумцам, где в пятницу рухнул поезд многоэтажного жилого дома 10.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U-18) выиграла чемпионат Европы, завершившийся в Калининграде.В финале грузинские регбисты обыграли португальских сверстников со счетом 27:0. Уже в первом тайме подопечные Зураба Амонашвили занесли в зачетную зону соперника четыре удачных попытки, добавив еще одну после перерыва.Юношеская сборная Грузии в третий раз подряд выигрывает континентальное первенство. В 2018 году грузины в финале обыграли Францию (8:3), а год спустя Испанию (20:10).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сборная грузии по регби, регби

Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы

16:15 10.10.2021 (обновлено: 16:41 10.10.2021)
721
© Georgian RugbyЮношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
Юношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© Georgian Rugby
Грузинские регбисты посвятили свою победу батумцам, где в пятницу рухнул поезд многоэтажного жилого дома
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U-18) выиграла чемпионат Европы, завершившийся в Калининграде.
В финале грузинские регбисты обыграли португальских сверстников со счетом 27:0. Уже в первом тайме подопечные Зураба Амонашвили занесли в зачетную зону соперника четыре удачных попытки, добавив еще одну после перерыва.
"Мы сожалеем о случившейся трагедии в Батуми. Эта победа посвящается вам. Я очень надеюсь, что эта победа хоть немного сможет вас порадовать. Мы вас очень любим", - сказал после матча капитан сборной Грузии Петре Хуцишвили.
Юношеская сборная Грузии в третий раз подряд выигрывает континентальное первенство. В 2018 году грузины в финале обыграли Францию (8:3), а год спустя Испанию (20:10).
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