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Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП
Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП
При падении автобуса в реку в Китае погибли два пассажира, еще 12 пропали без вести 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T11:53+0400
2021-10-11T11:53+0400
2021-10-11T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Пассажирский автобус упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая, есть жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Авария произошла в понедельник утром около 07:00 (03:00 тбс) в уезде Пиншань, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, упал с моста в реку Хутохэ.К этому времени спасателям удалось вытащить из воды 39 человек, среди них двое погибших. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства – 55 человек.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.Поисково-спасательная операция продолжается.Причина аварии пока не установлена. Водитель автобуса задержан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, китай
Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП
При падении автобуса в реку в Китае погибли два пассажира, еще 12 пропали без вести
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Пассажирский автобус упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая, есть жертвы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные власти.
Авария произошла в понедельник утром около 07:00 (03:00 тбс) в уезде Пиншань, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, упал с моста в реку Хутохэ.
К этому времени спасателям удалось вытащить из воды 39 человек, среди них двое погибших. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.
На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства – 55 человек.
Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Причина аварии пока не установлена. Водитель автобуса задержан.
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