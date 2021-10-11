https://sputnik-georgia.ru/20211011/avtobus-s-rabochimi-upal-v-reku-na-severe-kitaya--kadry-s-mesta-chp-260427300.html

Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП

Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП

При падении автобуса в реку в Китае погибли два пассажира, еще 12 пропали без вести 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T11:53+0400

2021-10-11T11:53+0400

2021-10-11T11:53+0400

происшествия

новости

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24037/92/240379238_0:251:4811:2957_1920x0_80_0_0_e4b9aab8e03515868f661338ae323415.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Пассажирский автобус упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая, есть жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Авария произошла в понедельник утром около 07:00 (03:00 тбс) в уезде Пиншань, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, упал с моста в реку Хутохэ.К этому времени спасателям удалось вытащить из воды 39 человек, среди них двое погибших. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства – 55 человек.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.Поисково-спасательная операция продолжается.Причина аварии пока не установлена. Водитель автобуса задержан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, китай