https://sputnik-georgia.ru/20211011/babe-leto-na-podkhode---v-gruzii-potepleet-do-25-28-gradusov-260436559.html
Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
После аномального похолодания на всей территории Грузии с 13 октября ожидается потепление 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:02+0400
2021-10-11T14:02+0400
2021-10-11T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Грузии наступает Бабье лето – температура воздуха с 13 октября местами достигнет 25-28 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 17 октября в Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +23...+28 градусов.В Восточной Грузии в ближайшие два дня потеплеет до +15...+20 градусов, а с 13 октября столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси осадков не ожидается. Температура воздуха 11 и 12 октября будет +17...+19 градусов, а с 13 октября – +23...+25 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода
Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
14:02 11.10.2021 (обновлено: 14:07 11.10.2021)
После аномального похолодания на всей территории Грузии с 13 октября ожидается потепление
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
В Грузии наступает Бабье лето – температура воздуха с 13 октября местами достигнет 25-28 градусов, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, до 17 октября в Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +23...+28 градусов.
В Восточной Грузии в ближайшие два дня потеплеет до +15...+20 градусов, а с 13 октября столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.
Что касается столицы, то в Тбилиси осадков не ожидается. Температура воздуха 11 и 12 октября будет +17...+19 градусов, а с 13 октября – +23...+25 градусов.
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