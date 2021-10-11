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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
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Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
После аномального похолодания на всей территории Грузии с 13 октября ожидается потепление 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Грузии наступает Бабье лето – температура воздуха с 13 октября местами достигнет 25-28 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 17 октября в Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +23...+28 градусов.В Восточной Грузии в ближайшие два дня потеплеет до +15...+20 градусов, а с 13 октября столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси осадков не ожидается. Температура воздуха 11 и 12 октября будет +17...+19 градусов, а с 13 октября – +23...+25 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов

14:02 11.10.2021 (обновлено: 14:07 11.10.2021)
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© Sputnik / Ekaterina MikaridzeИ одела осень двор в рыжий наряд
И одела осень двор в рыжий наряд - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
После аномального похолодания на всей территории Грузии с 13 октября ожидается потепление
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Грузии наступает Бабье лето – температура воздуха с 13 октября местами достигнет 25-28 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, до 17 октября в Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +23...+28 градусов.
В Восточной Грузии в ближайшие два дня потеплеет до +15...+20 градусов, а с 13 октября столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.
Что касается столицы, то в Тбилиси осадков не ожидается. Температура воздуха 11 и 12 октября будет +17...+19 градусов, а с 13 октября – +23...+25 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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