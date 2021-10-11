https://sputnik-georgia.ru/20211011/babe-leto-na-podkhode---v-gruzii-potepleet-do-25-28-gradusov-260436559.html

Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов

Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов

После аномального похолодания на всей территории Грузии с 13 октября ожидается потепление 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T14:02+0400

2021-10-11T14:02+0400

2021-10-11T14:07+0400

новости

грузия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250167513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc4525153be69f38db38b6b4efde323a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Грузии наступает Бабье лето – температура воздуха с 13 октября местами достигнет 25-28 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 17 октября в Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +23...+28 градусов.В Восточной Грузии в ближайшие два дня потеплеет до +15...+20 градусов, а с 13 октября столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси осадков не ожидается. Температура воздуха 11 и 12 октября будет +17...+19 градусов, а с 13 октября – +23...+25 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода