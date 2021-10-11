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Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?

Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?

Такое резкое подорожание зафиксировано впервые с весны 2021 года, в частности с 12 мая 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Цена биткоина утром 11 октября поднялась выше 57 тысяч долларов – такой скачек произошел впервые с 12 мая. Об этом говорят данные торгов.От чего зависит цена на биткоин? Падение курса и прогноз цены 2021 >>>На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:52 тбс рос в цене на 2,1% – до 56,78 тысячи долларов. Любопытно, что минутами ранее цена составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.По информации сайта CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% – до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Между тем за первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости – цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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