https://sputnik-georgia.ru/20211011/bitkoin-silno-podorozhal-chto-proiskhodit-s-kriptovalyutoy-260433162.html
Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
Такое резкое подорожание зафиксировано впервые с весны 2021 года, в частности с 12 мая 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T13:09+0400
2021-10-11T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Цена биткоина утром 11 октября поднялась выше 57 тысяч долларов – такой скачек произошел впервые с 12 мая. Об этом говорят данные торгов.От чего зависит цена на биткоин? Падение курса и прогноз цены 2021 >>>На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:52 тбс рос в цене на 2,1% – до 56,78 тысячи долларов. Любопытно, что минутами ранее цена составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.По информации сайта CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% – до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Между тем за первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости – цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, биткоин
Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
Такое резкое подорожание зафиксировано впервые с весны 2021 года, в частности с 12 мая
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Цена биткоина утром 11 октября поднялась выше 57 тысяч долларов – такой скачек произошел впервые с 12 мая. Об этом говорят данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:52 тбс рос в цене на 2,1% – до 56,78 тысячи долларов. Любопытно, что минутами ранее цена составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.
По информации сайта CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% – до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Примечательно, что с начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с 43,82 тысячи долларов. Криптовалюта вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе – суммарно почти на 35%.
Между тем за первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости – цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.
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