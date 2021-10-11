Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
https://sputnik-georgia.ru/20211011/cem-chelovek-postradali-pri-obrushenii-pola-v-parke-attraktsionov-v-yaponii-260424747.html
Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии
Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии
Среди пострадавших в результате инцидента в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в Японии есть дети 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T10:38+0400
2021-10-11T10:39+0400
в мире
япония
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260424632_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4d060852a9be2a3599316f0396a5fb7c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Семь человек получили травмы разной степени в результате обрушения пола в парке аттракционов в префектуре Хёго в Японии в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.В пятиэтажном здании, которое представляет собой лабиринт, рухнул пол третьего этажа. В результате в лабиринте "Королевство игрушек" образовалась дыра размером 1 на 2,3 метра. Вследствие инцидента семь человек упали на второй этаж. Двое из них получили тяжелые переломы. У пятерых, включая ребенка, ушибы и растяжения.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260424632_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_313d11d6498d8c011f5a2cf9b41ffbfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, япония, происшествия, новости

Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии

10:38 11.10.2021 (обновлено: 10:39 11.10.2021)
153
© AFP / KAZUHIRO NOGIВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© AFP / KAZUHIRO NOGI
Среди пострадавших в результате инцидента в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в Японии есть дети
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Семь человек получили травмы разной степени в результате обрушения пола в парке аттракционов в префектуре Хёго в Японии в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
В пятиэтажном здании, которое представляет собой лабиринт, рухнул пол третьего этажа. В результате в лабиринте "Королевство игрушек" образовалась дыра размером 1 на 2,3 метра.
Вследствие инцидента семь человек упали на второй этаж. Двое из них получили тяжелые переломы. У пятерых, включая ребенка, ушибы и растяжения.
000100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16"Это личное" – Саакашвили против обнародования данных о его здоровье
14:15Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты
14:02Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
13:32Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео
13:26"Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение
13:24Убийство иностранца в Гори: идентифицирована личность погибшего
13:09Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
12:53Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая
12:39В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
12:34Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
12:31В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
12:25В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране?
12:23COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным
12:08Сборная Грузии по футболу несет потери перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Косово
11:53Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП
11:46Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
11:41Великобритания открылась для граждан Грузии
11:38Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?
11:34Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
11:22Сербская армия получит новейшее вооружение из России