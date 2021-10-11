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Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии
Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии
Среди пострадавших в результате инцидента в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в Японии есть дети 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T10:38+0400
2021-10-11T10:38+0400
2021-10-11T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Семь человек получили травмы разной степени в результате обрушения пола в парке аттракционов в префектуре Хёго в Японии в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.В пятиэтажном здании, которое представляет собой лабиринт, рухнул пол третьего этажа. В результате в лабиринте "Королевство игрушек" образовалась дыра размером 1 на 2,3 метра. Вследствие инцидента семь человек упали на второй этаж. Двое из них получили тяжелые переломы. У пятерых, включая ребенка, ушибы и растяжения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, япония, происшествия, новости
Cемь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии
10:38 11.10.2021 (обновлено: 10:39 11.10.2021)
Среди пострадавших в результате инцидента в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в Японии есть дети
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Семь человек получили травмы разной степени в результате обрушения пола в парке аттракционов в префектуре Хёго в Японии в воскресенье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NHK.
В пятиэтажном здании, которое представляет собой лабиринт, рухнул пол третьего этажа. В результате в лабиринте "Королевство игрушек" образовалась дыра размером 1 на 2,3 метра.
Вследствие инцидента семь человек упали на второй этаж. Двое из них получили тяжелые переломы. У пятерых, включая ребенка, ушибы и растяжения.