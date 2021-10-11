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Чемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
Чемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
Сербский глава федерации доволен, что смог "украсть" чемпиона мира из Грузии 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Борца греко-римского стиля Зураба Датунашвили, который стал чемпионом мира в Осло, встретили в Белграде как героя.Дело в том, что с 2020 года бывший капитан сборной Грузии выступает за Сербию.Помимо золота ЧМ под флагом Сербии Датунашвили стал чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады в Токио. В аэропорту борца встретили песней "Марш на Дрину". Это известный сербский военный марш, написанный в 1915 году и посвященный победам сербской армии над австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне.Прокомментировал выступление Датунашвили и глава федерации борьбы Сербии Желько Трайкович.Датунашвили получил гражданство Сербии в январе прошлого года и с тех пор выступает за сборную этой страны.О своем решении покинуть сборную Грузии объявил в 2019 году после инцидента с президентом федерации борьбы Грузии – Гегой Гегешидзе.Не оставили другого выбора - грузинский борец будет выступать за Сербию >>Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили. Датунашвили не согласился с решением судей, и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.Датунашвили настаивал на том, чтобы Гегешидзе покинул свой пост, однако этого так и не произошло. Спортсмен подал на Гегешидззе в суд, но президента федерации борьбы отпустили под залог.В составе сборной Грузии Датунашвили дважды становился чемпионом Европы (2016, 2017), а также победителем и призером различных международных турниров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сербия, борьба
Чемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
21:26 11.10.2021 (обновлено: 21:37 11.10.2021)
Сербский глава федерации доволен, что смог "украсть" чемпиона мира из Грузии
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Борца греко-римского стиля Зураба Датунашвили, который стал чемпионом мира в Осло, встретили в Белграде как героя.
Дело в том, что с 2020 года бывший капитан сборной Грузии выступает за Сербию.
"Спасибо вам всем – мы одна команда, и мы разделяем успех. Да здравствует Сербия!" - приводит слова Датунашвили местное издание RTS.
Помимо золота ЧМ под флагом Сербии Датунашвили стал чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады в Токио. В аэропорту борца встретили песней "Марш на Дрину". Это известный сербский военный марш, написанный в 1915 году и посвященный победам сербской армии над австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне.
Прокомментировал выступление Датунашвили и глава федерации борьбы Сербии Желько Трайкович.
"Поздравляю Зураба и всю команду. Все ребята выступили хорошо. Особенно хочу поблагодарить федерацию борьбы Грузии. Благодаря спортивной дипломатии нам удалось "украсть" у них Зураба", - заявил глава федерации.
Датунашвили получил гражданство Сербии в январе прошлого года и с тех пор выступает за сборную этой страны.
О своем решении покинуть сборную Грузии объявил в 2019 году после инцидента с президентом федерации борьбы Грузии – Гегой Гегешидзе.
Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили. Датунашвили не согласился с решением судей, и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.
Датунашвили настаивал на том, чтобы Гегешидзе покинул свой пост, однако этого так и не произошло. Спортсмен подал на Гегешидззе в суд, но президента федерации борьбы отпустили под залог.
В составе сборной Грузии Датунашвили дважды становился чемпионом Европы (2016, 2017), а также победителем и призером различных международных турниров.
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