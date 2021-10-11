https://sputnik-georgia.ru/20211011/chislo-vyyavlennykh-za-sutki-v-turtsii-sluchaev-koronavirusa-dostigla-maksimuma-s-aprelya-260456011.html

Число выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля

Число выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля

По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 54 миллионов граждан, две дозы – более 46 миллионов, три дозы - более 10... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T22:41+0400

2021-10-11T22:41+0400

2021-10-11T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. За сутки в Турции выявлено 30 563 случая коронавируса, что стало наибольшим показателем с 30 апреля, сообщил Минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне–первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394, сообщает РИА Новости.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 54 миллионов граждан, две дозы – более 46 миллионов, три дозы - более 10 миллионов.

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в мире, турция, коронавирус covid-19