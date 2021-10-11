https://sputnik-georgia.ru/20211011/den-traura-segodnya-v-gruzii---strana-skorbit-po-zhertvam-tragedii-v-batumi-260421734.html

День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми

День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми

Под руинами жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей

2021-10-11T07:01+0400

2021-10-11T07:01+0400

2021-10-11T13:51+0400

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грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сегодня 11 октября в Грузии объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми (Аджария).Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.Решение об объявлении понедельника днем траура принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу, 9 октября.По его словам, государство окажет всяческую помощь пострадавшим. По всей строгости закона будут наказаны все виновники произошедшего.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек - владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, происшествия, грузия, обрушение жилого дома в батуми