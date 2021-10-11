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Грузинский борец завоевал для Сербии золото чемпионата мира
Грузинский борец завоевал для Сербии золото чемпионата мира
Золото чемпионата мира Зураб Датунашвили завоевал впервые в своей карьере 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по греко-римской борьбе Зураб Датунашвили, ныне выступающий за Сербию, завоевал золото чемпионата мира, завершившегося в Осло.В финале соревнований в весовой категории до 87 кг, Датунашвили уверенно победил Кирилла Маскевича из Беларуси со счетом 9:1. Датунашвили впервые в своей карьере завоевал золото чемпионата мира.Датунашвили получил гражданство Сербии в январе 2020 года и с тех пор выступает за сборную этой страны. Помимо победы на ЧМ, грузин выиграл для Сербии золото чемпионата Европы и бронзу на Олимпиаде в Токио.О своем решении покинуть сборную Грузии объявил в 2019 году после инцидента с президентом федерации борьбы Грузии – Гегой Гегешидзе.Не оставили другого выбора - грузинский борец будет выступать за Сербию &gt;&gt;&gt;Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили. Датунашвили не согласился с решением судей и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.В составе сборной Грузии Датунашвили дважды становился чемпионом Европы (2016, 2017), а также победителем и призером различных международных турниров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, зураб датунашвили, сербия, борьба

Грузинский борец завоевал для Сербии золото чемпионата мира

10:52 11.10.2021 (обновлено: 12:55 11.10.2021)
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© United World WrestlingБорьба. Зураб Датунашвили победил на чемпионате Европы
Борьба. Зураб Датунашвили победил на чемпионате Европы - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© United World Wrestling
Золото чемпионата мира Зураб Датунашвили завоевал впервые в своей карьере
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по греко-римской борьбе Зураб Датунашвили, ныне выступающий за Сербию, завоевал золото чемпионата мира, завершившегося в Осло.
В финале соревнований в весовой категории до 87 кг, Датунашвили уверенно победил Кирилла Маскевича из Беларуси со счетом 9:1. Датунашвили впервые в своей карьере завоевал золото чемпионата мира.
Датунашвили получил гражданство Сербии в январе 2020 года и с тех пор выступает за сборную этой страны. Помимо победы на ЧМ, грузин выиграл для Сербии золото чемпионата Европы и бронзу на Олимпиаде в Токио.
О своем решении покинуть сборную Грузии объявил в 2019 году после инцидента с президентом федерации борьбы Грузии – Гегой Гегешидзе.
Не оставили другого выбора - грузинский борец будет выступать за Сербию >>>
Инцидент произошел 11 января 2019 года в тбилисском Дворце спорта во время финала чемпионата Грузии по греко-римской борьбе. В финальном бою встретились участник Олимпийских игр 2012 года Зураб Датунашвили и призер чемпионатов мира и Европы Роберт Коблиашвили. Датунашвили не согласился с решением судей и его протест перерос в словесную, а потом и физическую перепалку. В драку включился президент Федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе. Как утверждал Датунашвили, последний ударил его по голове тяжелым предметом.
Датунашвили настаивал на том, чтобы Гегешидзе покинул свой пост, однако этого так и не произошло. Спортсмен подал на Гегешидззе в суд, но президента федерации борьбы отпустили под залог.
В составе сборной Грузии Датунашвили дважды становился чемпионом Европы (2016, 2017), а также победителем и призером различных международных турниров.
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