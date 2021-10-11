https://sputnik-georgia.ru/20211011/kazakhstan-finlyandiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260434794.html
Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии – самый ранний в программе вторника (12 октября). По тбилисскому времени встреча... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:31+0400
2021-10-11T14:31+0400
2021-10-11T14:31+0400
спорт
казахстан
футбол
финляндия
прогноз на футбольный матч
чемпионат мира по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260353990_0:147:3187:1940_1920x0_80_0_0_5a0f84e46fe5a7cbb24c013a0f87db37.jpg
С турнирной точки зрения предстоящий матч важен только для Финляндии, которая сохраняет теоретические шансы на второе место в группе "D". Для этого "филинам" необходимо выиграть все свои встречи и надеяться на потерю очков Украины и Боснии Герцеговины.Задача не из простых, но если есть цель, то ее нужно начать выполнять уже в Нур-Султане.Два дня назад Финляндия на своем поле принимала как раз Украину и ничего не смогла противопоставить "желто-синим", проиграв 1:2.Что касается сборной Казахстана, то "ястребы" не могут победить уже в 13 матчах подряд – восемь поражений и пять ничьих. Последняя неудача подопечных Талгата Байсуфинова постигла два дня назад, когда на своем поле Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине со счетом 0:2.Учитывая отсутствие турнирной мотивации и хозяев, разве что престиж и игра перед своими болельщиками, букмекеры отдают безоговорочное предпочтение гостям. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 1,8 (против 4,5 у хозяев).Для Финляндии все предельно ясно – обыгрывают Казахстан и сохраняют шансы на второе место в группе. Нет, о матчах против Боснии и Франции можно не думать. Мне кажется, что в этом матче не стоит искать никаких скрытых вариантов, а просто сыграть на победу Финляндии. Класс игроков у гостей значительно выше и нынешнюю сборную Казахстана "филины" просто обязаны обыгрывать.Ставка: победа сборной Финляндии за 1,8.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
финляндия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260353990_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_a50335c8d772cc7082a5a0b8cffeb793.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, казахстан, футбол, финляндия, прогноз на футбольный матч, чемпионат мира по футболу
Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии – самый ранний в программе вторника (12 октября). По тбилисскому времени встреча начнется в 18:00
С турнирной точки зрения предстоящий матч важен только для Финляндии, которая сохраняет теоретические шансы на второе место в группе "D". Для этого "филинам" необходимо выиграть все свои встречи и надеяться на потерю очков Украины и Боснии Герцеговины.
Задача не из простых, но если есть цель, то ее нужно начать выполнять уже в Нур-Султане.
Два дня назад Финляндия на своем поле принимала как раз Украину и ничего не смогла противопоставить "желто-синим", проиграв 1:2.
Что касается сборной Казахстана, то "ястребы" не могут победить уже в 13 матчах подряд – восемь поражений и пять ничьих. Последняя неудача подопечных Талгата Байсуфинова постигла два дня назад, когда на своем поле Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине со счетом 0:2.
Учитывая отсутствие турнирной мотивации и хозяев, разве что престиж и игра перед своими болельщиками, букмекеры отдают безоговорочное предпочтение гостям. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 1,8 (против 4,5 у хозяев).
Для Финляндии все предельно ясно – обыгрывают Казахстан и сохраняют шансы на второе место в группе. Нет, о матчах против Боснии и Франции можно не думать. Мне кажется, что в этом матче не стоит искать никаких скрытых вариантов, а просто сыграть на победу Финляндии. Класс игроков у гостей значительно выше и нынешнюю сборную Казахстана "филины" просто обязаны обыгрывать.
Ставка: победа сборной Финляндии за 1,8.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.