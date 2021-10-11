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Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии – самый ранний в программе вторника (12 октября). По тбилисскому времени встреча... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:31+0400
2021-10-11T14:31+0400
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чемпионат мира по футболу
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С турнирной точки зрения предстоящий матч важен только для Финляндии, которая сохраняет теоретические шансы на второе место в группе "D". Для этого "филинам" необходимо выиграть все свои встречи и надеяться на потерю очков Украины и Боснии Герцеговины.Задача не из простых, но если есть цель, то ее нужно начать выполнять уже в Нур-Султане.Два дня назад Финляндия на своем поле принимала как раз Украину и ничего не смогла противопоставить "желто-синим", проиграв 1:2.Что касается сборной Казахстана, то "ястребы" не могут победить уже в 13 матчах подряд – восемь поражений и пять ничьих. Последняя неудача подопечных Талгата Байсуфинова постигла два дня назад, когда на своем поле Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине со счетом 0:2.Учитывая отсутствие турнирной мотивации и хозяев, разве что престиж и игра перед своими болельщиками, букмекеры отдают безоговорочное предпочтение гостям. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 1,8 (против 4,5 у хозяев).Для Финляндии все предельно ясно – обыгрывают Казахстан и сохраняют шансы на второе место в группе. Нет, о матчах против Боснии и Франции можно не думать. Мне кажется, что в этом матче не стоит искать никаких скрытых вариантов, а просто сыграть на победу Финляндии. Класс игроков у гостей значительно выше и нынешнюю сборную Казахстана "филины" просто обязаны обыгрывать.Ставка: победа сборной Финляндии за 1,8.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, казахстан, футбол, финляндия, прогноз на футбольный матч, чемпионат мира по футболу

Казахстан-Финляндия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

14:31 11.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Казахстан
Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Казахстан - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Казахстана и Финляндии – самый ранний в программе вторника (12 октября). По тбилисскому времени встреча начнется в 18:00
С турнирной точки зрения предстоящий матч важен только для Финляндии, которая сохраняет теоретические шансы на второе место в группе "D". Для этого "филинам" необходимо выиграть все свои встречи и надеяться на потерю очков Украины и Боснии Герцеговины.
Задача не из простых, но если есть цель, то ее нужно начать выполнять уже в Нур-Султане.
Два дня назад Финляндия на своем поле принимала как раз Украину и ничего не смогла противопоставить "желто-синим", проиграв 1:2.
Что касается сборной Казахстана, то "ястребы" не могут победить уже в 13 матчах подряд – восемь поражений и пять ничьих. Последняя неудача подопечных Талгата Байсуфинова постигла два дня назад, когда на своем поле Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине со счетом 0:2.
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
/
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Учитывая отсутствие турнирной мотивации и хозяев, разве что престиж и игра перед своими болельщиками, букмекеры отдают безоговорочное предпочтение гостям. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 1,8 (против 4,5 у хозяев).
Для Финляндии все предельно ясно – обыгрывают Казахстан и сохраняют шансы на второе место в группе. Нет, о матчах против Боснии и Франции можно не думать. Мне кажется, что в этом матче не стоит искать никаких скрытых вариантов, а просто сыграть на победу Финляндии. Класс игроков у гостей значительно выше и нынешнюю сборную Казахстана "филины" просто обязаны обыгрывать.
Ставка: победа сборной Финляндии за 1,8.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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