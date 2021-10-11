https://sputnik-georgia.ru/20211011/kosovo--gruziya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260443693.html
Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косово и Грузии состоится 12 октября в Приштине. Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому времени 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T16:31+0400
2021-10-11T16:31+0400
2021-10-11T22:24+0400
футбол
сборная грузии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
косово
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Обе сборные уже потеряли шансы хотя бы на второе место, дающее право участия в стыковых матчах ЧМ. Остается играть только за престиж, итоговое место в отборочной группе "В" и лучшую позицию в рейтинге УЕФА. На данный момент Косово имеет в своем активе четыре очка и четвертое место в группе, а Грузия с одним баллом замыкает таблицу.Два дня назад Грузия на своем поле в Батуми принимала Грецию и проиграла 0:2. Оба мяча хозяева пропустили в самой концовке встречи – на 90 и 95 минутах. Однако, это не значит, что до этого матч проходил в равной борьбе.Хозяева смотрелись очень слабо и не создали у ворот соперника ни одного даже полуопасного момента. Как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Грузии Вилли Саньоль – играли без агрессии и самоотдачи. Думаю, дополнительные комментарии тут не нужны.Стоит также отметить, что атакующее трио сборной Грузии – Кварацхелия-Чакветадзе-Микаутадзе, было совершенно не заметно и никак себя не проявило. Кстати, Грузия не может забить в третьем официальном матче подряд.Косово, конечно, тоже звезд с неба не хватает, но сборную Грузии в сентябре в Батуми они обыграть смогли (1:0). Единственный мяч на 18 минуте забил Мурики. И это при том, что хозяева считались ярко выраженными фаворитами противостояния. Сразу же после победы над Грузией косовары сыграли у себя дома вничью (1:1) с Грецией.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Косово. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,7 у Грузии). В принципе, такой расклад вполне соответствует истинному положению вещей. Честно говоря, сложно себе представить, что после провального матча дома Грузия вдруг встрепенется и проведет выдающуюся встречу на выезде.Рисковать и брать чистую победу хозяев я не буду, но в том, что косовары выиграют хотя бы один тайм, я практически не сомневаюсь.Ставка: Косово выиграет хотя бы один тайм за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
футбол, сборная грузии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей, косово
Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
16:31 11.10.2021 (обновлено: 22:24 11.10.2021)
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косово и Грузии состоится 12 октября в Приштине. Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому времени
Обе сборные уже потеряли шансы хотя бы на второе место, дающее право участия в стыковых матчах ЧМ. Остается играть только за престиж, итоговое место в отборочной группе "В" и лучшую позицию в рейтинге УЕФА. На данный момент Косово имеет в своем активе четыре очка и четвертое место в группе, а Грузия с одним баллом замыкает таблицу.
Два дня назад Грузия на своем поле в Батуми принимала Грецию и проиграла 0:2. Оба мяча хозяева пропустили в самой концовке встречи – на 90 и 95 минутах. Однако, это не значит, что до этого матч проходил в равной борьбе.
Хозяева смотрелись очень слабо и не создали у ворот соперника ни одного даже полуопасного момента. Как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Грузии Вилли Саньоль – играли без агрессии и самоотдачи. Думаю, дополнительные комментарии тут не нужны.
Стоит также отметить, что атакующее трио сборной Грузии – Кварацхелия-Чакветадзе-Микаутадзе, было совершенно не заметно и никак себя не проявило. Кстати, Грузия не может забить в третьем официальном матче подряд.
Косово, конечно, тоже звезд с неба не хватает, но сборную Грузии в сентябре в Батуми они обыграть смогли (1:0). Единственный мяч на 18 минуте забил Мурики. И это при том, что хозяева считались ярко выраженными фаворитами противостояния. Сразу же после победы над Грузией косовары сыграли у себя дома вничью (1:1) с Грецией.
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Косово. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,7 у Грузии). В принципе, такой расклад вполне соответствует истинному положению вещей. Честно говоря, сложно себе представить, что после провального матча дома Грузия вдруг встрепенется и проведет выдающуюся встречу на выезде.
Рисковать и брать чистую победу хозяев я не буду, но в том, что косовары выиграют хотя бы один тайм, я практически не сомневаюсь.
Ставка: Косово выиграет хотя бы один тайм за 1,65.
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