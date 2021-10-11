https://sputnik-georgia.ru/20211011/kultura-vs-pandemiya-260448960.html

Концерты в Грузии и пандемия!

Концерты в Грузии и пандемия!

Власти Грузии, наконец, разрешили музыкантам работать после начала пандемии коронавируса. Игра на музыкальных инструментах в развлекательных заведениях ранее... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T17:37+0400

2021-10-11T17:37+0400

2021-10-11T17:40+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

инфографика

мультимедиа

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В Грузии решили смягчить ковид-ограничения и сняли запрет на проведение концертов и фестивалей в стране. Отныне устраивать культурные мероприятия можно, но только с условием строгих рекомендаций Минздрава - маски, дезинфекция, соцдистанция. Но и тут не все гладко - с начала октября не заладилась погода, практически все дни были дожди и холод. А теперь эпидемиологи прогнозируют скорое наступление пятой волны коронавируса. Одним словом, сфера развлечений в Грузии вновь под ковид-угрозой.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика, инфографика, мультимедиа