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Концерты в Грузии и пандемия!
Концерты в Грузии и пандемия!
Власти Грузии, наконец, разрешили музыкантам работать после начала пандемии коронавируса. Игра на музыкальных инструментах в развлекательных заведениях ранее... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T17:37+0400
2021-10-11T17:37+0400
2021-10-11T17:40+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
инфографика
мультимедиа
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В Грузии решили смягчить ковид-ограничения и сняли запрет на проведение концертов и фестивалей в стране. Отныне устраивать культурные мероприятия можно, но только с условием строгих рекомендаций Минздрава - маски, дезинфекция, соцдистанция. Но и тут не все гладко - с начала октября не заладилась погода, практически все дни были дожди и холод. А теперь эпидемиологи прогнозируют скорое наступление пятой волны коронавируса. Одним словом, сфера развлечений в Грузии вновь под ковид-угрозой.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика, инфографика, мультимедиа
Концерты в Грузии и пандемия!
17:37 11.10.2021 (обновлено: 17:40 11.10.2021)
Власти Грузии, наконец, разрешили музыкантам работать после начала пандемии коронавируса. Игра на музыкальных инструментах в развлекательных заведениях ранее оказалась под запретом ковид-ограничений
В Грузии решили смягчить ковид-ограничения и сняли запрет на проведение концертов и фестивалей в стране. Отныне устраивать культурные мероприятия можно, но только с условием строгих рекомендаций Минздрава - маски, дезинфекция, соцдистанция.
Но и тут не все гладко - с начала октября не заладилась погода, практически все дни были дожди и холод. А теперь эпидемиологи прогнозируют скорое наступление пятой волны коронавируса. Одним словом, сфера развлечений в Грузии вновь под ковид-угрозой.